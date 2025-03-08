Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо согласился одобрить подготовленный Министерством регионального развития и сельского хозяйства законопроект в отношении неупакованных продуктов питания только с оговоркой, что в нем не будет требования о том, что предприятия общественного питания должны информировать клиентов о происхождении мяса.
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Министр экономики категорически не согласен с требованием указывать в меню ресторанов страну происхождения мяса
В феврале Министерство регионального развития и сельского хозяйства направило на согласование министерствам проект, которым предлагается изменить представленную в товарной упаковке информацию о нефасованных продуктах питания. Изменения коснулись бы закусочных и магазинов, а также пожертвовований неупакованной еды.