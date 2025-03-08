Сб, 8.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Министр экономики категорически не согласен с требованием указывать в меню ресторанов страну происхождения мяса

Перевод: Павел Соболев
Copy
Эркки Кельдо.
Эркки Кельдо. Фото: Madis Veltman

Министр экономики и промышленности Эркки Кельдо согласился одобрить подготовленный Министерством регионального развития и сельского хозяйства законопроект в отношении неупакованных продуктов питания только с оговоркой, что в нем не будет требования о том, что предприятия общественного питания должны информировать клиентов о происхождении мяса.

В феврале Министерство регионального развития и сельского хозяйства направило на согласование министерствам проект, которым предлагается изменить представленную в товарной упаковке информацию о нефасованных продуктах питания. Изменения коснулись бы закусочных и магазинов, а также пожертвовований неупакованной еды.

Согласно законопроекту, свежая, охлажденная и замороженная говядина, свинина, козлятина, баранина, а также мясо птицы (в том числе и все виды фарша), используемые в блюдах, предоставляемых предприятиями общественного питания, должны при предложении клиентам сопровождаться информацией о стране происхождения животного, от которого получено мясо. Информация должна быть предоставлена ​​в письменном виде, например, в меню или в другом справочном материале.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх