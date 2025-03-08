Министр экономики категорически не согласен с требованием указывать в меню ресторанов страну происхождения мяса

В феврале Министерство регионального развития и сельского хозяйства направило на согласование министерствам проект, которым предлагается изменить представленную в товарной упаковке информацию о нефасованных продуктах питания. Изменения коснулись бы закусочных и магазинов, а также пожертвовований неупакованной еды.

Согласно законопроекту, свежая, охлажденная и замороженная говядина, свинина, козлятина, баранина, а также мясо птицы (в том числе и все виды фарша), используемые в блюдах, предоставляемых предприятиями общественного питания, должны при предложении клиентам сопровождаться информацией о стране происхождения животного, от которого получено мясо. Информация должна быть предоставлена ​​в письменном виде, например, в меню или в другом справочном материале.