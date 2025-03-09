В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о женщинах, для которых не существует слова «поздно». Современные представительницы прекрасного пола рожают, строят карьеру, активно занимаются спортом и осваивают новые профессии в возрасте за 40. Что помогает держаться в тонусе и правда ли, что в любом возрасте можно начать жизнь с чистого листа - все это обсуждают гости студии.
Видео ⟩ Совладелица клиники красоты: наш биологический возраст зависит от образа жизни
В передаче приняла участие и совладелица клиники красоты Анастасия Жукова, по словам которой очень большую роль в том, как выглядит женщина, играет ее образ жизни.
«Одно - это генетика, но наш биологический возраст зависит от того, какой образ жизни мы ведем, что влияет на нас? У нас у всех есть какие-либо генетические предрасположенности, но мы можем их "включить" и "выключить". Поэтому мы можем сравнить двух женщин одинакового возраста, но результат будет абсолютно разным, но он в их руках в первую очередь. Невозможно исправить каким-то препаратом, процедурой и оборудованием какие-либо проблемы (связанные с образом жизни - прим.ред.). Это как пластырь на рану наклеить, но рана останется под ним. Нужно посмотреть, каков фундамент, без фундамента дом стоять не будет. Всегда начинаем смотреть состояние здоровья на данный момент, дефициты, восполнять их. Всегда начинаем с этого», - сказала Жукова.
Смотрите выпуск под названием «Ягодка опять!» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.