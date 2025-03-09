Видео Совладелица клиники красоты: наш биологический возраст зависит от образа жизни

«Одно - это генетика, но наш биологический возраст зависит от того, какой образ жизни мы ведем, что влияет на нас? У нас у всех есть какие-либо генетические предрасположенности, но мы можем их "включить" и "выключить". Поэтому мы можем сравнить двух женщин одинакового возраста, но результат будет абсолютно разным, но он в их руках в первую очередь. Невозможно исправить каким-то препаратом, процедурой и оборудованием какие-либо проблемы (связанные с образом жизни - прим.ред.). Это как пластырь на рану наклеить, но рана останется под ним. Нужно посмотреть, каков фундамент, без фундамента дом стоять не будет. Всегда начинаем смотреть состояние здоровья на данный момент, дефициты, восполнять их. Всегда начинаем с этого», - сказала Жукова.