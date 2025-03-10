В новом выпуске передачи «Своя правда», который выйдет в эфир уже в этот понедельник, речь пойдет о женщинах, для которых не существует слова «поздно». Современные представительницы прекрасного пола рожают, строят карьеру, активно занимаются спортом и осваивают новые профессии в возрасте за 40. Что помогает держаться в тонусе и правда ли, что в любом возрасте можно начать жизнь с чистого листа - все это обсуждают гости студии.
Видео ⟩ Гинеколог: после 35 лет на заведение ребенка уходит все больше времени
В передаче принял участие также и гинеколог Ференц Зирко, который рассказал об оптимальном возрасте для деторождения.
«С биологической точки зрения женщины рожают ребенка для счастья. Потому что при рождении ребенка повышается уровень окситоцина, а это - гормон счастья. Каждая женщина рождается со своей "пороховницей", где уже от рождения заложены все ее яйцеклетки. И каждый месяц оттуда уходит по несколько тысяч, одна из них созревает и тогда или ребенок получается, или нет. И поскольку все яйцеклетки даны женщине с рождения, то чем дольше женщина живет, тем старше яйцеклетки и тем труднее этим яйцеклеткам забеременеть. Для беременности нет лучшего возраста - это хорошо в любом возрасте, если все хорошо проходит. Но надо учитывать, что после 35 лет на заведение ребенка уходит все больше и больше времени, а после сорока растет число детей с врожденными аномалиями. Также после сорока риск возникновения миомы матки тоже растет, в 45 пятая часть всех женщин имеет эти узлы и риск других заболеваний тоже повышается. Вопрос не в том, что в 40 лет женщина слаба или неспособна, просто у некоторых к этому времени уже накапливаются проблемы, которые делают беременность осложненной», - сказал Ференц Зирко.
Смотрите выпуск под названием «Ягодка опять!» уже в этот понедельник в 20.30 на телеканале ETV+. Ведущая - Елена Соломина.