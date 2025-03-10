Видео Гинеколог: после 35 лет на заведение ребенка уходит все больше времени

«С биологической точки зрения женщины рожают ребенка для счастья. Потому что при рождении ребенка повышается уровень окситоцина, а это - гормон счастья. Каждая женщина рождается со своей "пороховницей", где уже от рождения заложены все ее яйцеклетки. И каждый месяц оттуда уходит по несколько тысяч, одна из них созревает и тогда или ребенок получается, или нет. И поскольку все яйцеклетки даны женщине с рождения, то чем дольше женщина живет, тем старше яйцеклетки и тем труднее этим яйцеклеткам забеременеть. Для беременности нет лучшего возраста - это хорошо в любом возрасте, если все хорошо проходит. Но надо учитывать, что после 35 лет на заведение ребенка уходит все больше и больше времени, а после сорока растет число детей с врожденными аномалиями. Также после сорока риск возникновения миомы матки тоже растет, в 45 пятая часть всех женщин имеет эти узлы и риск других заболеваний тоже повышается. Вопрос не в том, что в 40 лет женщина слаба или неспособна, просто у некоторых к этому времени уже накапливаются проблемы, которые делают беременность осложненной», - сказал Ференц Зирко.