Россия обстреляла Украину в ночь на 8 марта: в Доброполье и Богодухове 14 погибших, Одесса в огне

По данным ВСУ, в ночь с пятницы на субботу Россия атаковала Донецкую, Харьковскую, Полтавскую, Сумскую и Одесскую области. Военные использовали 145 ударных беспилотников-«шахедов» и беспилотников-имитаторов, а также две баллистические ракеты «Искандер-М»/KN-23 и одну крылатую ракету «Искандер-К».

Сбить удалось одну ракету («Искандер-К») и 79 дронов, 54 беспилотника не достигли цели, сказано в утренней сводке. Сильнее всего в результате атаки пострадали Донецкая и Харьковская области — там есть погибшие и пострадавшие.

Доброполье: 11 погибших, десятки пострадавших, в том числе дети

Россия атаковала прифронтовой город Доброполье вечером в пятницу, 7 марта. Под ударом оказался район с плотной жилой застройкой. В результате атаки погибли 11 человек, еще 30 получили ранения, следует из заявления украинской Государственной службы по чрезвычайным ситуациям.

«Повреждены восемь пятиэтажных домов, админздание и 30 автомобилей. Возникли пожары в жилых домах и административном здании», — сказано в сообщении службы.

В Донецкой областной прокуратуре добавляют, что среди пострадавших пятеро детей: девочки, 9, 14 и 17 лет, а также мальчики, 10 и 11 лет. Всем пострадавшим была оказана необходимая помощь.

Кроме того, в прокуратуре уточняют, что по предварительным данным российская армия нанесла по городу удары ракетами «Искандер-М», РСЗО «Торнадо-С» и БПЛА «Герань-2».