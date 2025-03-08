То, каким образом Трамп и вице-президент Джей Ди Вэнс неделю назад устроили в Овальном кабинете унизительную выволочку для президента Украины Владимира Зеленского, было совершенно шокирующим. Давить на нуждающуюся в помощи и более слабую сторону с такой позиции силы - это было совершенно неуважительно.

Конечно, нет смысла ругать правителя одной из самых могущественных стран мира за реализацию его планов, но важнее, чем сами постоянные угрозы Трампа в адрес его союзников, дружественных стран, то, как именно они осуществляются.

Даже в разногласиях между ненавидящими друг друга врагами часто можно увидеть более уважительное отношение, чем постоянные наглые и высокомерные заявления Трампа. Или как еще назвать его неоднократные угрозы заграбастать Гренландию в его речи на этой неделе. «Я думаю, что мы добьемся этого, так или иначе, мы добьемся этого»,- заявил Трамп, имея в виду Гренландию, которая является частью Дании.

В то же время нет ничего предосудительного в том, чтобы вывести из летаргии европейские страны, потерявшие чувство опасности. Европе очень нужна встряска: пора взять на себя ответственность за собственную безопасность!

Однако, будучи эстонцем, европейцем или просто гражданином мира, вы не можете смириться с тем, чтобы ругань в стиле Трампа в наши дни стала новой нормой. Чтобы этот новый способ общения был принят нами. Разумеется, это недопустимо.