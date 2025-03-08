Как продлить жизнь букету тюльпанов: советы эксперта

Предусмотрительные мужчины, конечно же, не бегали утром 8 марта по цветочным магазинам и не стояли в очереди: они купили тюльпаны заранее и правильно их хранили перед тем, как подарить с утра в Международный женский день. Но советы главы эстонского производителя тюльпанов Flores Aed Пеэпа Промма, как продлить жизнь этим весенним цветам, будут полезны и получившим в подарок тюльпаны милым женщинам.