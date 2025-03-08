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Как продлить жизнь букету тюльпанов: советы эксперта

Перевод: Вера Копти
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Чем холоднее вода и меньше ее в вазе, тем дольше тюльпаны сохраняют свежесть.
Чем холоднее вода и меньше ее в вазе, тем дольше тюльпаны сохраняют свежесть. Фото: Marko Saarm

Предусмотрительные мужчины, конечно же, не бегали утром 8 марта по цветочным магазинам и не стояли в очереди: они купили тюльпаны заранее и правильно их хранили перед тем, как подарить с утра в Международный женский день. Но советы главы эстонского производителя тюльпанов Flores Aed Пеэпа Промма, как продлить жизнь этим весенним цветам, будут полезны и получившим в подарок тюльпаны милым женщинам.

При покупке стоит обратить внимание на сами бутоны. Полностью раскрывшиеся цветы выглядят эффектнее, но простоят в тепле меньше. Если букет не планируется дарить сразу, лучше выбрать тюльпаны с закрытыми бутонами.

Если цветы куплены заранее и их хранили в прохладном месте, вовсе не обязательно сразу ставить их в вазу. Оставьте тюльпаны в упаковке и уберите в холодильник.

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