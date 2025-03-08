Мартин Хельме: из-за Каи Каллас стало стыдно за границей признаваться в том, что ты эстонец

Партия EKRE заявляет, что процветание и благосостояние народа Эстонии смогут начать расти только тогда, когда страна откажется от коррумпированной и экономически катастрофической зеленой революции и вернется к разумной энергетической политике. Собрание уполномоченных EKRE подчеркивает, что партия против строительства ветровых и солнечных парков.

«Мы заверяем общественность, что будем предотвращать действия, ухудшающие нашу среду обитания, на всех уровнях и всеми законными средствами, как на уровне муниципалитетов, так и на государственном уровне», - говорится в заявлении.

Глава EKRE Мартин Хельме на мероприятии в Пярну заявил, что сегодняшняя политическая элита Эстонии полностью провалилась. «Из-за Каи Каллас стыдно говорить за границей, что ты из Эстонии, ее не воспринимают всерьез, и она приносит нам позор и вред», - сказал Хельме, который, по его словам, в последнее время побывал на многих встречах в других частях мира.

Он добавил, что то же самое можно сказать и о председателе комиссии Рийгикогу по иностранным делам Марко Михкельсоне и министре иностранных дел Маргусе Цахкна, а премьер-министр Кристен Михал, указал Хельме, похоже, вообще не возглавляет это правительство.