ВИКТОР ЕРОФЕЕВ Ковбой Трамп и гопник Путин: кто кого победит?

Трамп выучил урок. Только уважение со стороны Америки Путина сексуально волнует. Ему бы прийти с Трампом к соглашению Ялта-2 - это хороший предлог закончить войну.

Нужен свой человек в Киеве

Русская оппозиция разгромлена, идея дворцового переворота равна нулю. Пока Путин у власти, он будет делать только то, что хочет. А хочет он в глубине души (об этом не скажет Трампу ни слова) поставить Украину на колени, на место Зеленского завезти в Киев своего человека, связанного с русским царем тесными семейными связями, Виктора Медведчука. А время работает на Путина, скоро армия дезертиров в Украине будет больше действующей на фронте армии.

Человек по своей природе несовершенен. Хорошо быть героем один день, ну допустим один год, но дальше начинаются у многих компромиссы со своей совестью. Трампу наконец нужно признаться себе в том, что российская система власти отличается от американской не только тем, что это - диктатура, но и тем, что в России демократии в общем-то никогда не было. Здравый смысл, о котором говорит Трамп, рассуждая о слабостях России - не русское понятие.