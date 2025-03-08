Европа шокирована сближением Вашингтона и Москвы. Виктор Ерофеев пишет, что Путин становится сильнее еще и потому, что Трамп решил по-путински разбираться с Гренландией, Панамой, Венесуэлой, даже с Канадой, и хотя многое из этих затей у Трампа похожи на блеф, само направление этих идей облегчит возможный разговор Путина с Трампом.
ВИКТОР ЕРОФЕЕВ ⟩ Ковбой Трамп и гопник Путин: кто кого победит?
Незадолго до инаугурации Дональда Трампа в мире, казалось бы, победил спонтанный оптимизм: русско-украинская война, во всяком случае, горячая фаза мясорубки должна скоро закончиться. Армии будут стоять как стояли, не отступая и не наступая, люди в диких количествах перестанут гибнуть, начнутся переговоры, дипломатия в конечном счете остановит разрушения и повторный конфликт.
Причиной для оптимизма служила не столько бойкая, безответственная фраза Трампа о том, что он остановит войну в 24 часа, сколько казавшаяся надежной готовность воющих сторон договариваться.
Но когда от теории договора дошло дело до его подробностей оптимизм стал быстро линять.
Мир в Украине прежде всего зависит от Трампа и Путина. Но что лежит в основе их отношений? Если они по глубинной сути своей друзья, как можно предположить, судя по их прошлым, довоенным доверительным беседам, не лишенным взаимных комплиментов, то такая дружба теперь, тайная или явная, - это беда для Украины, Европы, вообще западной цивилизации.
Трамп и Путин, которого и сейчас, несмотря на все беды, американский президент считает «умным», совместными дружескими усилиями так надавят на Украину, что мало не покажется. Украина в таком случае будет практически беззащитной жертвой с утерянными территориями, негарантированной безопасностью. Трамп торжественно заявит всему миру, что он остановил войну. Путин же объявит себя победителем, и гибель Украины как государства может быть как раз гарантирована.
Катастрофа для миропорядка
Возможная дружба Трампа и Путина - это катастрофа для нынешнего миропорядка, и эта беда реальна.
Но если Путин и Трамп окажутся врагами, это тоже катастрофично. Такая вражда может принести с собой в конечном счете третью мировую войну, ядерный апокалипсис.
Когда совсем недавно на завершении Мюнхенской конференции по безопасности немецкий организатор мероприятия по-детски расплакался, считая, что Европа находится в страшном сне - Америка бросила ее на произвол судьбы, основные ценности ЕС и США расходятся, мне стало страшно за Европу. Слабые плачущие люди - ничто перед лицом двух гигантов.
Русский гопник Путин и американский ковбой Трамп - какими бы непредсказуемыми ни были оба, они похожи по своим намерениям, желаниям, любви к золотой мебели, наконец - экзистенциальным ценностям.
Оба хотят быть победителями, это главное, но на первом месте это даже не победа соответствующей страны, Америки или России, а своя личная победа. Вот почему если что не так, оба в ярости. По характеру они склонны к ресентименту, злопамятству, ненависти к противникам. Их эмоции живут на коже лица, но по-разному. Если Трамп - это вечный загар и мега-прическа, то Путин лицом показывает свое высокомерное равнодушие в отношении к происходящему.
Трамп не сможет раздавить Путина, если тот будет ему сопротивляться, потому что Путина способна раздавить только смерть. Трамп как успешный, богатый бизнесмен, обладающий некоторым здравым смыслом, сначала думал, что новые санкции против России припрут Путина к стенке. Как бы не так!
Мечта о Нобелевской премии мира
Он поправился, решил безмерно льстить Путину, готов пригласить его обратно в G7 стать восьмым. Готов приехать в Москву на главный для Путина военный парад 9 мая по случаю 80-летия победы над Германией. Дальше: не брать Европу на переговоры, иначе они будут многомесячными. Да и роль Украины в переговорном процессе будет подчинена во многом Трампу.
Что нужно Трампу от Украины? Перестать воевать под сомнительные гарантии. Трампу вообще-то плевать на Украину, я не убежден, что он в точности знает, где она находится, и если Путин захочет взять два большие украинские города себе в карман, Запорожье и Херсон, даже не отвоевав их - администрации Белого дома все равно. Главное - прекратить убийства, найти сделку с самой Украиной и в результате стать Трампу лауреатом Нобелевской премии Мира.
Американский президент совершенно сознательно преувеличивал сначала количество погибших русских в войне - миллион человек! Он давал понять русскому коллеге, что дальнейшая война еще больше разрушит Россию. Но затем опять его осенило: разрушить Россию практически невозможно. Россия живет бедно, будет еще беднее - ничего, не важно! Не будет продавать нефть и газ на Запад – есть Китай с Индией. Отсутствие новых технологий - плевать!
Будут русские ездить на лошадях. Если кончатся лошади, то на собаках по тундре. У Путина в этом смысле почти безграничные возможности и, в сущности, послушный народ. Погиб пока что не миллион, но тем не менее погибло много народа, кладбища стали новым символом времени, погибнет наконец миллион, два или три - какая разница? Они воюют за большие деньги и при этом национальная идеология нередко присутствует: Запад и Америка для русского народа - это чужое.
Трамп выучил урок. Только уважение со стороны Америки Путина сексуально волнует. Ему бы прийти с Трампом к соглашению Ялта-2 - это хороший предлог закончить войну.
Нужен свой человек в Киеве
Русская оппозиция разгромлена, идея дворцового переворота равна нулю. Пока Путин у власти, он будет делать только то, что хочет. А хочет он в глубине души (об этом не скажет Трампу ни слова) поставить Украину на колени, на место Зеленского завезти в Киев своего человека, связанного с русским царем тесными семейными связями, Виктора Медведчука. А время работает на Путина, скоро армия дезертиров в Украине будет больше действующей на фронте армии.
Человек по своей природе несовершенен. Хорошо быть героем один день, ну допустим один год, но дальше начинаются у многих компромиссы со своей совестью. Трампу наконец нужно признаться себе в том, что российская система власти отличается от американской не только тем, что это - диктатура, но и тем, что в России демократии в общем-то никогда не было. Здравый смысл, о котором говорит Трамп, рассуждая о слабостях России - не русское понятие.
В русском обществе есть европейские черты, если говорить, например, о Москве, но они слишком слабы во времена диктатуры с ее репрессиями, чтобы перехватить власть. Вот когда правитель уйдет в другой мир, тогда будет момент для оттепели, потому что элиты немного (или значительно?) устали от напряжения диктатуры, но пока что все равно лучше быть на стороне диктатора, чем в отставке на даче или в тюрьме.
Путин еще становится сильнее и потому, что Трамп решил по-путински разбираться с Гренландией, Панамой, Венесуэлой, даже с Канадой, и хотя многое из этих затей у Трампа похожи на блеф, само направление этих идей облегчит возможный разговор Путина с Трампом.
Так что если «не друг и не враг, а просто так», как пелось в песенке знаменитого на всю Россию барда Владимира Высоцкого, то это другое дело. Промежуточная позиция «просто так» может быть наиболее выигрышной в переговорах. То есть за стол садятся два пацана, у них, конечно, разные биографии, разные вкусы, привязанности, но базовые ценности, как я уже сказал, похожи.
Сговор пацанов?
И если в пацанской беседе будет проявлено взаимное уважение, то это уже путь к цели. Понятное дело, в таком раскладе будут по сговору пацанов проигравшие стороны.
Если наши пацаны хотят мира (хотя Путин готов воевать до бесконечности), им пригодится Китай как сильный и влиятельный игрок. Без него теперь нельзя, а если правильно повести разговор, то можно постепенно разделить мир на три части. А как Европа? Трампу нравятся вместе с его другом Илоном Маском в Европе правые и ультраправые движения, партии, идеологии. Европа и так не очень сильна в борьбе со своими популистами-националистами. Если ультраправые получат мощную поддержку Америки, Европе будет несладко.
Что касается Украины, то Трамп не даст Путину ее растерзать окончательно. Это не в его эгоистических интересах. Хотя половину Украины почему бы не отдать русским? Он - пацан-миротворец, наверное, и его мечта о Нобелевской премии мира может быть на руку находящейся в сложном положении Украине. Но какой, в каких пределах будет Украина, сказать пока невозможно. По этому поводу и будет проходить их пацанская беседа.
Ну а когда кончится война, Путин в России будет делать то же самое, что он делает сейчас? Независимые обозреватели расходятся в мнениях: будет ли он еще более крутым в разборках с молчунами, то есть внутренней эмиграцией, или напротив победное окончание войны сделает его «добрее»? Что значит победное? То и значит. За ним останется Крым, Донбасс. Что касается Запорожья и Херсона, которые Путин, еще не завоевав эти города, считает частью России, то все может быть. Зачем эти города России, не знаю. Но как знаки победы они пригодятся.
Ну а если вдруг беседа пацанов закончится крупной ссорой, что тогда? Трамп, я думаю, в какой-то степени прав, считая Путина «умным». Я бы сказал, во всяком случае он умнее самого Трампа и по бесчеловечности безусловно сильнее, чем он. Путин не остался в долгу: со своей стороны он назвал Трампа «не только умным, но и прагматичным человеком».
Возможны два варианта
С Дональдом Трампом у него «всегда были исключительно деловые и в то же время прагматические и доверительные отношения». И добавил: «Я не могу не согласиться с ним в том, что если бы у него в 2020-м году не украли победу, то, может быть, и не было бы того кризиса на Украине, который возник в 2022-м году». Это уже ни на чем не основанная лесть насчет «украденной победы», полезная при игре на слабых местах Трампа.
Так вот, возможны два варианта. Если победит гедонизм русского пацана, то будет что-то похожее на старую позицию Троцкого относительно Брестского мира с Германией во времена Первой мировой: ни мира, ни войны. Для него как правителя такая формула мила своей «движухой» («движуха» - недавний «громкий» мем Путина) - не успокаиваться на одной позиции, быть в динамике, на грани, всех держать в страхе, но не переходить ядерную линию.
Впрочем, есть и другая возможность. Можно пойти до самого конца. Стать терминатором планеты. Для парня из ленинградской подворотни это можно считать апофеозом некро-гедонизма, наслаждения смертью. Внутренний мир замкнутого бывшего разведчика Путина никем не исследован в достаточной мере.
Что-то известно по рассказах его друзей молодости, но человек, обличенный полной властью, меняется, естественно, радикально. А в нынешней России нет никого, от кого Путин хоть в какой-либо степени был бы зависим. Он - царь и бог. У него даже нет послушного Политбюро, которое в Советском Союзе все-таки, несмотря ни на что, сняло Хрущева с его поста в 1964 году.
В последнее время Путин, как видно, даже отстранил от себя старых друзей, он окружен в основном подчиненными. Так что по сравнению с ним многим левым и левоцентристским людям на Западе ненавистный Трамп - это все-таки горе-демократ, победивший на демократических выборах и вынужденный считаться с множеством демократических институтов Америки.
Богатый опыт работы царем
Путин, в любом случае поднаторевший за 25 лет работы царем, сильнее Трампа с его глобальными американскими возможностями. Если Путин переиграет Трампа в Европе таким образом, что Трамп окажется его союзником, судьба Европы может быть плачевной. Путин будет давить не только на Украину, но и на Балтийские страны, и на не любимую им Польшу, и вообще на весь континент. Трамп будет у власти всего четыре года, и если сделает кучу промахов, то ему впоследствии не поздоровится, а наш пацан - он пожизненный царь, и это положение не менее значительное, чем все американские ресурсы.
Нет никакой причины считать, что война кончится быстро. Будут предварительные переговоры еще в системе военных действий - Путину спешить некуда. Украине надо спешить. От Трампа многое зависит относительно европейского будущего Киева. Он может сделать Украину навсегда несчастной страной. Это «умный» Путин хорошо понимает.
Долго ли будет продолжаться взаимосвязь пацанов? Они довольно быстро переругаются. Каждый будет другого обвинять во лжи. Трамп будет, по-моему, как-то так придерживаться сделки с Путиным. Для Путина слова не имеют никакого значения. Кто будет главный победитель?
У меня самого два приоритета. Оставить мясорубку, людей жалко, сохранить государственность и найти гарантии безопасности для Украины. Все завоеванные Путиным территории сейчас не вернуть, но Запорожье и Херсон - это не сдавать.
Не друг, не враг, а просто так - повторю эту несложную формулу. Это если не надежда на светлое будущее, то по крайней мере возможность в будущие месяцы поддерживать контакты на высшеи уровне.
Я бы сказал, на высшем уровне «умного» идиотизма, но других людей на самом верху нет, от них зависит жизнь планеты, вот такой исторический прогресс, за который можно быть только стыдно.