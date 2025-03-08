Миллионы долларов российских олигархов пойдут на покупку военных облигаций

По информации Национального агентства по расследованию и управлению активами (ARMA), первоначально средства будут направлены на покупку военных облигаций, а затем - в Фонд ликвидации последствий вооруженной агрессии.

Фридман и Авен, с 1990-х годов входившие в число крупнейших российских бизнесменов, попали под санкции 28 февраля 2022 года. Оба подали иски о снятии санкций.

Суд ЕС отменил основания для введения санкций, действовавших с февраля 2022-го по март 2023-го, но ограничения все равно не были сняты, поскольку в 2023 году они были введены против них отдельным решением и с другой формулировкой.

Из-за санкций, как сообщалось, Фридман покинул Лондон, где он жил в последние годы, и переехал в Израиль, при этом он посещает Россию. Оба бизнесмена открыто не высказывались ни против войны, ни в ее поддержку.

В прошлом году ARMA списала со счетов компаний Фридмана и Авена еще более 18 миллионов долларов. Всего же агентство управляет уже более чем 133 миллионами долларов, изъятыми в ходе уголовных разбирательств.