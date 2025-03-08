За сутки из водоемов Латвии подняты тела шестерых погибших

В пятницу, примерно в 12:19 VUGD получила вызов в Веремскую волость Резекненского края, где, согласно полученной информации, два человека отправились на рыбалку и уже долгое время не отвечали на телефонные звонки.

Приступая к спасательным работам, пожарные обнаружили в 200 метрах от берега трех провалившихся под лед людей. Тела всех погибших переданы сотрудникам Государственной полиции.

Между тем, в пятницу днем поступил вызов в Элкшненскую волость Екабпилсского края, где под лед озера провалился человек. Спасатели вытащили тело погибшего на берег.

Двигаясь по водоему, спасатели заметили в воде еще одного погибшего, тело которого переправили на берег. Пока продолжается обследование водоема и выяснение обстоятельств на месте происшествия.

Ранее сообщалось, что в четверг, 6 марта, в Царникавской волости спасатели нашли в водоеме тело утонувшего.