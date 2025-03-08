МНЕНИЕ Сжигание мусора приносит даже больший вред, чем его вывоз в лес

Судя по фото, в Тори в огонь бросили лакированную мебель, стулья, пластиковые бутылки и всякую другую рухлядь. К сожалению, токсичный дым распространяется на сады соседей, люди там вынуждены вдыхать токсичный воздух, частицы оседают на грядки соседей, а сам устроивший костер человек особенно и не страдает.

Разжигание мусорного костра в Тори не является чем-то необычным. Весной в хорошую погоду почти в каждом населенном пункте кто-то сжигает мокрые ветки, которые засоряют всю прилегающую территорию. 24 февраля этого года, например, половина города Синди была наполнена едким запахом, и топление печи сухими дровами, конечно, не дает такого дыма.

Часто говорят, что этот удушливый дум чувствуется, если ехать в машине со стороны Раэкюла, а также при проезде через Пайкузе. И это несмотря на то, что сжигание садовых отходов запрещено и в густонаселенных районах, т. е. в городах, поселках, не говоря уже о сжигании лакированных или окрашенных деревянных и пластиковых изделий.