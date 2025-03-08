Сжигатель мусора, пойманный спасателями с поличным в Тори во вторник, к сожалению, знаменует собой начало сезона сжигания всех видов мусора. Хотя сжигаемый мусор может служить источником отравления людей, садового урожая и грунтовых вод, местные власти уделяют такому загрязнению позорно мало внимания.
МНЕНИЕ ⟩ Сжигание мусора приносит даже больший вред, чем его вывоз в в лес
Судя по фото, в Тори в огонь бросили лакированную мебель, стулья, пластиковые бутылки и всякую другую рухлядь. К сожалению, токсичный дым распространяется на сады соседей, люди там вынуждены вдыхать токсичный воздух, частицы оседают на грядки соседей, а сам устроивший костер человек особенно и не страдает.
Разжигание мусорного костра в Тори не является чем-то необычным. Весной в хорошую погоду почти в каждом населенном пункте кто-то сжигает мокрые ветки, которые засоряют всю прилегающую территорию. 24 февраля этого года, например, половина города Синди была наполнена едким запахом, и топление печи сухими дровами, конечно, не дает такого дыма.
Часто говорят, что этот удушливый дум чувствуется, если ехать в машине со стороны Раэкюла, а также при проезде через Пайкузе. И это несмотря на то, что сжигание садовых отходов запрещено и в густонаселенных районах, т. е. в городах, поселках, не говоря уже о сжигании лакированных или окрашенных деревянных и пластиковых изделий.
Объявления «Отдам древесные отходы на отопление» можно постоянно встретить в социальных сетях, сопровождаемые фотографиями вынесенного из дома крашеного и лакированного дерева: старых дверей и оконных рам, половиц. Я написала комментарий под постом одного из бывших вице-мэров, который так же в социальных сетях любезно предложил крашеную древесину для отопления, чтобы, вероятно, избежать счета за вывоз мусора: надо же знать, что сжигание пропитанной древесины запрещено. Не знаю, имел ли этот мой комментарий какой-либо смысл.
Я ни разу не замечала, чтобы хоть на одно такое предложение специалист по надзору мунициапльного органа написал замечание о том, что древесные отходы являются опасным видом отходов и должны быть вывезены на свалку.
В моем родном городе Пярну разъяснительная работа о том, что сжигать мусор запрещено, близка к нулю. Однако каждый год загрязнение воздуха преждевременно отправляет в могилы 85 человек в Пярнуском уезде, 57 из них - в городе Пярну, а социальные и экономические потери для нашего уезда составляют 46 млн евро (таковы данные Тартуского университета от 2022 года).
Когда мы выносим мусор в лес, мы визуально засоряем природу, в какой-то степени и загрязняем ее, но когда мы сжигаем отходы, химические вещества, выбрасываемые в воздух, оказывают еще более реальное влияние на здоровье: люди заболевают и преждевременно умирают.