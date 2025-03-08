Невероятно Легендарный небоскреб продан за копейки!

После банкротства австрийского магната Рене Бенко и его Signa Group знаменитый Chrysler Building нашел новых владельцев. Как сообщает издание Bild, недвижимость перешла в руки немецких бизнесменов Аби Розена (63) и Михаэля Фукса (64) – давних партнеров, инвестировавших миллиарды в недвижимость Манхэттена. Причем сумма сделки составила всего 5 миллионов евро.