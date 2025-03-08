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Невероятно Легендарный небоскреб продан за копейки!

Перевод: Вера Копти
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Фото статьи
Фото: Shutterstock

Знаковый небоскреб Chrysler Building в Нью-Йорке сменил владельцев - его по символической цене приобрели немецкие инвесторы.

После банкротства австрийского магната Рене Бенко и его Signa Group знаменитый Chrysler Building нашел новых владельцев. Как сообщает издание Bild, недвижимость перешла в руки немецких бизнесменов Аби Розена (63) и Михаэля Фукса (64) – давних партнеров, инвестировавших миллиарды в недвижимость Манхэттена. Причем сумма сделки составила всего 5 миллионов евро.

Новые владельцы Розен и Фукс - друзья детства из Франкфурта, работающие в сфере недвижимости более 30 лет.

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