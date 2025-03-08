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КЛЮЧЕВОЙ ВОПРОС Настраивает ли Трамп эстонцев против США?

Перевод: Павел Соболев
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Мадис Аэсма, Джастин Петроне, Кристина Шмигун-Вяхи, Марек Нийт, Херберт Мурд.
Мадис Аэсма, Джастин Петроне, Кристина Шмигун-Вяхи, Марек Нийт, Херберт Мурд. Фото: Коллаж Postimees

Заявления, решения и действия президента США в последние несколько недель были настолько неожиданными, что даже у тех жителей Эстонии, у которых более тесная, чем у обычных людей, связь с Америкой, возникает ряд вопросов, ответы на каковые, вероятно, появятся не скоро.

Херберту Мурду, снявшему на телевидении четыре сериала о путешествиях по Америке, приходится скорректировать свои осенние планы, касавшиеся другой стороны Атлантики. В планах было повторить то же путешествие с группой из шести друзей, в сотрудничестве с которыми в прошлом году на экраны вышли 14-серийные «Голоса Миссисипи», - совершить путешествие из Мемфиса в Новый Орлеан.

Но во вторник утром на прошлой неделе он получил письмо от своих друзей, в котором говорилось: так же, как мы не едем в Петербург наслаждаться белыми ночами в нынешней ситуации, мы не хотим ехать в Америку сейчас.

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