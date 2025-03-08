Настраивает ли Трамп эстонцев против США?

Херберту Мурду, снявшему на телевидении четыре сериала о путешествиях по Америке, приходится скорректировать свои осенние планы, касавшиеся другой стороны Атлантики. В планах было повторить то же путешествие с группой из шести друзей, в сотрудничестве с которыми в прошлом году на экраны вышли 14-серийные «Голоса Миссисипи», - совершить путешествие из Мемфиса в Новый Орлеан.