Глава разведслужбы ФРГ обеспокоен сближением США и России

Без американских разведданных украинская армия не сможет применять системы ATACMS и HIMARS для ударов как по оккупированным территориям, так и вглубь РФ, в том числе по российским системам противовоздушной обороны.

Это, вероятно, повлияет на то, насколько близко к линии фронта будут готовы действовать российские пилоты, и расширит возможности России эффективно использовать управляемые бомбы в прифронтовых районах, отмечает ISW.

С точки зрения главы BND Каля, раннее завершение войны в Украине даст возможность России использовать свою энергию там, где они этого и хотела, а именно: против Европы.

«Настоящая цель Путина - не просто Украина, а новый мировой порядок, - рассуждает Каль. - Оттеснение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Лучше всего без американцев в Европе. Это то, чего до сих пор хотели только русские. И мы очень надеемся, что американцы не хотят этого».

Обмен данными между мировыми разведслужбами

Говоря о роли сотрудничества мировых разведслужб в плане обмена данными, собеседник DW подчеркнул, что оно очень важно с точки зрения защиты от международных угроз, в том числе от исламистского терроризма.

«Каждая страна зависит от помощи других стран. Ни одна страна не может в одиночку справиться с грозящими опасностями», - констатировал Каль. При этом он выразил уверенность, что обмен разведывательной информацией с США будет продолжаться, несмотря на последние политические события.

На вопрос о зависимости Германии от данных американской разведки Каль ответил: «Мы зависим от помощи наших друзей по другую сторону Атлантики, так же как и они от нашей. Обмен информацией, которая может спасти жизни людей, будет продолжаться».