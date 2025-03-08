«Европейские разведслужбы должны интенсивно сотрудничать, чтобы обеспечивать Украину актуальной информацией для усиления ее обороноспособности», - подчеркнул в интервью DW президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль.
Глава разведслужбы ФРГ обеспокоен сближением США и России
В мире нет практически ни одного конфликта, оценка которого не изменилась бы под влиянием новой администрации в Вашингтоне.
Такое мнение высказал в интервью DW президент Федеральной разведывательной службы (BND) Бруно Каль в субботу, 8 марта, уточнив, что он обеспокоен политической ситуацией в мире в целом, однако центральной темой он считает войну России против Украины.
По словам Каля, европейские разведывательные службы должны интенсивно сотрудничать, чтобы обеспечивать Украину актуальной информацией для усиления ее обороноспособности.
«Я все еще надеюсь, что нам удастся защитить Украину, в первую очередь, от России. Это работа, которую Запад должен сделать сообща. В этом плане европейские правительства сейчас прикладывают очень большие усилия. И мы очень надеемся, что американцы скоро снова будут на нашей стороне и тоже будут защищать Украину от агрессии, идущей с Востока», - заявил Каль.
Американские разведданные не поставляются
Директор Центрального разведывательного управления (ЦРУ) Джон Ретклифф подтвердил, что Соединенные Штаты Америки приостановили поставки Украине не только оружия, но и разведывательных данных.
Со своей стороны советник президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Майкл Уолтц заявил, что условием для возобновления этой помощи является начало Киевом мирных переговоров с Москвой.
Американский Институт изучения войны (ISW), анализируя лишение Киева доступа к разведданным США, указал, что этот шаг навредит способности Украины защищаться от постоянных российских атак на военные и гражданские объекты.
Без американских разведданных украинская армия не сможет применять системы ATACMS и HIMARS для ударов как по оккупированным территориям, так и вглубь РФ, в том числе по российским системам противовоздушной обороны.
Это, вероятно, повлияет на то, насколько близко к линии фронта будут готовы действовать российские пилоты, и расширит возможности России эффективно использовать управляемые бомбы в прифронтовых районах, отмечает ISW.
С точки зрения главы BND Каля, раннее завершение войны в Украине даст возможность России использовать свою энергию там, где они этого и хотела, а именно: против Европы.
«Настоящая цель Путина - не просто Украина, а новый мировой порядок, - рассуждает Каль. - Оттеснение защиты НАТО и расширение сферы влияния России на Запад. Лучше всего без американцев в Европе. Это то, чего до сих пор хотели только русские. И мы очень надеемся, что американцы не хотят этого».
Обмен данными между мировыми разведслужбами
Говоря о роли сотрудничества мировых разведслужб в плане обмена данными, собеседник DW подчеркнул, что оно очень важно с точки зрения защиты от международных угроз, в том числе от исламистского терроризма.
«Каждая страна зависит от помощи других стран. Ни одна страна не может в одиночку справиться с грозящими опасностями», - констатировал Каль. При этом он выразил уверенность, что обмен разведывательной информацией с США будет продолжаться, несмотря на последние политические события.
На вопрос о зависимости Германии от данных американской разведки Каль ответил: «Мы зависим от помощи наших друзей по другую сторону Атлантики, так же как и они от нашей. Обмен информацией, которая может спасти жизни людей, будет продолжаться».