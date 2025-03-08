Председатель социал-демократов Лаури Ляэнеметс считает поднятые в коалиции проблемы частью политической игры, а вот Кристина Каллас («Ээсти 200») видит причину разногласий в различиях мировоззрений.
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Ляэнеметс о критике в адрес соцдемов из уст партнеров по коалиции: поднятые проблемы вообще не являются проблемами
Председатель Партии реформ и премьер-министр Кристен Михал вчера заявил, что социал-демократы занимаются замедлением процессов и непонятными инициативами в правительстве, а потому Партия реформ теоретически готова продолжать управлять государством даже в дуэте с партией «Ээсти 200». Однако, по мнению Ляэнеметса, это всего лишь политическая игра, за которой стоит желание свалить все плохие решения на плечи социал-демократов и таким образом повысить рейтинг своих партий.