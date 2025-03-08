Ляэнеметс о критике в адрес соцдемов из уст партнеров по коалиции: поднятые проблемы вообще не являются проблемами

Председатель Партии реформ и премьер-министр Кристен Михал вчера заявил, что социал-демократы занимаются замедлением процессов и непонятными инициативами в правительстве, а потому Партия реформ теоретически готова продолжать управлять государством даже в дуэте с партией «Ээсти 200». Однако, по мнению Ляэнеметса, это всего лишь политическая игра, за которой стоит желание свалить все плохие решения на плечи социал-демократов и таким образом повысить рейтинг своих партий.

«Поднятые проблемы не являются реальными проблемами, - отметил он. - Стоит задаться вопросом, какова настоящая причина такой атаки в СМИ, и я бы сказал, что это политическая игра. Однако для этого выбрано худшее время - в нынешней ситуации с безопасностью правительство стоило бы сохранить. Мы будем принимать решения по безопасности, мы также будем принимать экономические решения, мы должны прийти к соглашению. Я также сам обращался к премьер-министру и внес конкретные предложения».