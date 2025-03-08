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В воскресенье в Эстонии ожидается сухая и по-весеннему теплая погода

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Фото статьи
Фото: Urmas Luik

По прогнозу Агентства окружающей среды, в ночь на воскресенье ожидается переменная облачность без осадков. Местами туманы.

Ветер западных направлений, 2-8, до полуночи на северном побережье порывами до 12 м/с. Температура воздуха от 3 градусов мороза до 2 градусов тепла.

Днем переменная облачность преимущественно без осадков. На побережье возможны туманы. Ветер переменных направлений, 2-7 м/с, вечером юго-восточный. Температура воздуха 4-9, на побережье местами до 2 градусов тепла.

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