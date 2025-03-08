Молодые общественные активисты пришли 8 марта с цветами в дома престарелых

По словам членов общества, целью инициативы было поделиться теплом и искренней радостью с обитателями домов престарелых.

Члены JCI Viljandimaa и представители строительной компании посетили два дома престарелых в Вильяндиском уезде с цветами по случаю Женского дня. По словам руководителя инициативы Маарьи-Лийз Ант, к инициативе быстро присоединились сторонники из местных организаций.

Частная компания Mulgi Ehitus и член-спонсор JCI Viljandimaa Тынис Виснап подставили свои плечи.

«Было трогательно видеть, сколько радости и благодарности вызвал наш визит. Получатели цветов были счастливы и тронуты до слез», - сказала Маарья-Лийс Ант, у которой также была возможность пообщаться с обитателями домов престарелых.

«Женский день - идеальный момент, чтобы выразить признание и вспомнить женщин нашего края, которые внесли свой вклад в нашу общину. Каждая искренняя улыбка и слово благодарности подтвердили нам, что такие инициативы очень необходимы», - сказал Тынис Виснап.

Сообщается, что получательницы букетов были очень тронуты. Фото: Marye Kändma

Жители дома престарелых приняли розы с большой радостью и выразили благодарность. Сотрудники дома престарелых также подтвердили, что такие моменты привносят в повседневную жизнь особенность и теплоту.

JCI Viljandimaa является частью международной молодежной организации, которая способствует развитию сообществ и гражданской инициативе. Общество организует различные благотворительные проекты и активно способствует благополучию жителей Вильяндимаа.