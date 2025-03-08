Волонтеры с помощью жертвователей пытаются провести электричество в дом молодой эстонcкой семьи

Семья считает, что они могут решить проблему с отоплением самостоятельно, но большую озабоченность вызывает электричество. Его нет в доме.

Предыдущий владелец отключил электричество, а Elektrilevi демонтировала кабели и щиты. Молодая семья надеялась восстановить прежнее положение, но реальность оказалась сложнее.

Ценовое предложение на восстановление линии электропередачи составляет 13 000 евро, что является непреодолимо большой суммой для этой семьи. К сожалению, местное самоуправление не оказывает поддержки на восстановление электроснабжения, поскольку это относится к затратам на улучшение жилья. Также подключение электричества не покрывается субсидиями программы редкого расселения.

В настоящее время у семьи есть две солнечные панели. Сколько будет солнца, настолько и зарядится аккумулятор. Но если пасмурно, то особо рассчитывать на это нельзя. Иногда они ходили в библиотеку зарядить телефоны, но это в итоге было запрещено. Иногда школа передавала ребенку аккумуляторы.

Рейо Каттай с усмешкой говорит, что когда они жили в квартире, то были зависимыми от телевизора людьми, а сейчас работы столько, что никто не замечает отсутствия телевизора. Свободное время уделяется работе, но по вечерам иногда семья играет в настольные игры при свечах. Однако долго без электричества все же не проятнуть.