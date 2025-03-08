Благотворительное общество Naerata Ometi собирает пожертвования для молодой семьи, чтобы помочь им провести электричество в купленный парой дом в Вильяндимаа, который находится в очень плохом состоянии. Всего необходимо собрать 13 000 евро.
Волонтеры с помощью жертвователей пытаются провести электричество в дом молодой эстонcкой семьи
Сборщики пожертвований из некоммерческой организации Naerata Ometi называют Марьяту Колламаа, Рейо Каттая и их дочь-подростка хорошей и трудолюбивой семьей. Семья, которая раньше жила в квартире в Тырва, мечтала о собственном дворе, где можно было бы возделывать сад, наслаждаться свежим воздухом и завести собаку в качестве домашнего животного.
Когда семье удалось приобрести в Суйслеппа небольшой дом, нуждавшийся в ремонте, они сразу же приступили к работе, но была одна проблема - за проведение электричества в дом пришлось бы заплатить неподъемную сумму, тем более что как Марьята, так и Рейо недавно потеряли работу.
Когда дом был куплен, он был в довольно плохом состоянии - разбитая крыша, гнилые полы, дыры в стенах и пожароопасные печи. Летом приступили к наведению порядка, и первой большой работой была уборка, как в доме, так и во дворе.
Пара заявила, что, конечно, было несколько неприятных сюрпризов, но они и не думали сдаваться.
На данный момент, по словам представителей некоммерческой организации, парой проделана колоссальная работа. Дом полностью выкуплен, крыша отремонтирована, в фасадной части новые окна и двери, стены утеплены, полы постепенно реставрируются. Отец семейства строит в бывшем гараже мастерскую, а рядом с домом построена небольшая сауна, где можно помыться.
Впереди еще много работы, ведь в настоящее время печь топится прямо в дымоходе, поэтому в морозные зимние дни огонь приходилось постоянно поддерживать под печью, но температура в помещении все равно не поднималась выше 17 градусов.
Семья считает, что они могут решить проблему с отоплением самостоятельно, но большую озабоченность вызывает электричество. Его нет в доме.
Предыдущий владелец отключил электричество, а Elektrilevi демонтировала кабели и щиты. Молодая семья надеялась восстановить прежнее положение, но реальность оказалась сложнее.
Ценовое предложение на восстановление линии электропередачи составляет 13 000 евро, что является непреодолимо большой суммой для этой семьи. К сожалению, местное самоуправление не оказывает поддержки на восстановление электроснабжения, поскольку это относится к затратам на улучшение жилья. Также подключение электричества не покрывается субсидиями программы редкого расселения.
В настоящее время у семьи есть две солнечные панели. Сколько будет солнца, настолько и зарядится аккумулятор. Но если пасмурно, то особо рассчитывать на это нельзя. Иногда они ходили в библиотеку зарядить телефоны, но это в итоге было запрещено. Иногда школа передавала ребенку аккумуляторы.
Рейо Каттай с усмешкой говорит, что когда они жили в квартире, то были зависимыми от телевизора людьми, а сейчас работы столько, что никто не замечает отсутствия телевизора. Свободное время уделяется работе, но по вечерам иногда семья играет в настольные игры при свечах. Однако долго без электричества все же не проятнуть.
Ситуация осложняется тем, что оба родителя недавно потеряли работу. У матери была сезонная работа, срок договора истек. Однако теперь у отца есть повод снова порадоваться: «Скоро у меня начинается испытательный период. Надеюсь, я получу работу! Может быть, весной и моя спутница жизни снова сможет работать», - сказал Каттай.
Однако семье удалось осуществить одно из своих больших мечтаний, и в доме появилась овчарка Рекс, которую не удавалось держать в квартире. «Мы бы хотели завести и цыплят, когда жизнь наладится», - по-прежнему смотрит пара с надеждой в будущее.
Naerata Ometi решила помочь молодой семье провести электричество в дом и найти им работу. Однако самой большой целью на данный момент является сбор необходимой для подключения электроэнергии суммы - 13 000 евро.
Как помочь
Пожертвования можно сделать банковским переводом, позвонив или отправив сообщение.
Банковские каналы
LHV - EE167700771002598797
Swedbank - EE672200221046387155
SEB – EE101010220101993019
Coop - EE074204278613542000
Получатель: Naerata Ometi
Пояснение: Viljandi pere elekter
Звонки:
Номер 900 8885 - вы жертвуете 5 евро.
Номер 900 8810 - вы жертвуете 10 евро.
Номер 900 8825 - вы жертвуете 25 евро.
SMS:
Отправив SMS на номер 13013 со словом Naerata, вы пожертвуете 1,65 евро.
Отправив SMS на номер 13017 со словом Naerata, вы пожертвуете 3,25 евро.