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Регулярные отключения электричества в эстонском городе вредят бизнесу, посетители спа-центров и музеев выражают недовольство

Перевод: Павел Соболев
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Сообщение об отключении электричества.
Сообщение об отключении электричества. Фото: Maanus Masing / Saarte Hääl

«Уже две пятницы подряд без электричества! В XXI веке!», - сетует Прийт Киви, руководитель Сааремааского музея. Вчера, 7 марта, музей потерял значительные доходы от продажи билетов вторую неделю подряд, потому что замок просто невозможно держать открытым без электричества.

Наверное, примерно таким же образом и сотни других островитян вчера утром проклинали отключение электричества. Менеджер спа-центра, действующего в районе Тори, не сдерживался, описывая ситуацию, поскольку последние отключения электроэнергии приходились на пятницу, день недели, когда центр всегда полон клиентов. Проблемы с электричеством уже отражаются в негативных отзывах посетителей и плохо влияют на репутацию компании, сказал он.

Волостной старейшина Микк Туйск признает, что в Курессааре участились отключения электроэнергии, от которых страдают как жители, так и предприятия.

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