Регулярные отключения электричества в эстонском городе вредят бизнесу, посетители спа-центров и музеев выражают недовольство

Наверное, примерно таким же образом и сотни других островитян вчера утром проклинали отключение электричества. Менеджер спа-центра, действующего в районе Тори, не сдерживался, описывая ситуацию, поскольку последние отключения электроэнергии приходились на пятницу, день недели, когда центр всегда полон клиентов. Проблемы с электричеством уже отражаются в негативных отзывах посетителей и плохо влияют на репутацию компании, сказал он.