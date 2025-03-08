В воскресенье, 9 марта, завершит свою работу выставка орхидей в Ботаническом саду Тартуского университета, где экспонируется почти 300 орхидей из Эквадора. Завершится работа выставки концертом арфистки Лауры Верде, которая выступит в пальмовом здании Ботанического сада.
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Выставка орхидей закроется под чарующие звуки арфы
Поскольку в рамках выставки также проводился конкурс орхидей для частных коллекционеров, в воскресенье будет объявлена самая красивая орхидея, выращенная в домашних условиях. Церемонию награждения продолжит концерт арфистки.