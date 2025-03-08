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Выставка орхидей закроется под чарующие звуки арфы

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Выставка орхидей в Ботаническом саду Тартуского университета.
Выставка орхидей в Ботаническом саду Тартуского университета. Фото: Sille Annuk

В воскресенье, 9 марта, завершит свою работу выставка орхидей в Ботаническом саду Тартуского университета, где экспонируется почти 300 орхидей из Эквадора. Завершится работа выставки концертом арфистки Лауры Верде, которая выступит в пальмовом здании Ботанического сада.

Поскольку в рамках выставки также проводился конкурс орхидей для частных коллекционеров, в воскресенье будет объявлена ​​самая красивая орхидея, выращенная в домашних условиях. Церемонию награждения продолжит концерт арфистки.

Любовь ученицы средней школы Хьюго Треффнера Лауры Верде к игре на арфе началась в юном возрасте, и вот уже шесть лет она исследует возможности этого красивого, но сложного инструмента. На концерте прозвучат произведения известных композиторов, а также сочинения самой Верде.

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