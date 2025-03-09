WSJ: в НАТО не смогли доказать диверсии в Балтийском море

Последний из крупных инцидентов произошел в декабре 2024 года, когда был задержан танкер Eagle S, команду которого заподозрили в повреждении сетевого кабеля Estlink 2 в Финском заливе.

«Финские сотрудники правоохранительных органов допросили команду и обыскали 750-футовое судно, перерыли его бревна и осмотрели якорь, который во время инцидента сорвался с цепи», - пишет WSJ, подчеркивая, что собранных данных оказалось недостаточно для выдачи ордеров на арест или для того, чтобы прокуроры выдвинули обвинения, связанные с преднамеренным правонарушением.

Газета также отмечает, что за последние полтора года на Балтике произошло четыре крупных инцидента с повреждением кабелей. По данным следствия, что во всех из них участвовали суда, курсировавшие между российскими портами или перевозившие российские грузы. Однако, как уточняет издание, доказать факт диверсии очень сложно: для выдачи ордера на арест или возбуждения дела необходимо иметь доказательства преднамеренного правонарушения, а не случайного и незамеченного сброса якоря. Как правило, капитаны таких судов заявляют, что это было несчастным случаем.

Финляндия сняла арест с танкера Eagle S из «теневого флота»