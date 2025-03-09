Мэр Таллина Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия) написал в социальных сетях, что партия премьер-министра готовится прекратить сотрудничество с социал-демократами.
По мнению Осиновского, важно различать реальные причины и то, что сообщается общественности. «Конечно, всем ясно, что причины этого процесса кроются в плачевном состоянии Партии реформ, а не в словах или действиях социал-демократов. Работая с Партией реформ на протяжении последних трех лет в очень сложных условиях безопасности и экономики, социал-демократы пошли на трудные компромиссы в отношении своих убеждений, то же самое сделала и Партия реформ. Времена сейчас такие», - сказал он.
Мэр считает высказывания Михала последних дней неискренними. «Почему Партия реформ хочет избавиться от нас? Под руководством премьер-министра Кристена Михала поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня за последние два десятилетия», - сказал Осиновский.
Он добавил, что через полгода состоятся первые выборы для Михала на посту председателя, и в таком состоянии на них идти нельзя. «Для партии они пройдут так же плохо, как и последние выборы в Европейский парламент. И это было бы экзистенциально опасно, поскольку плохой результат на местных выборах поставил бы под угрозу результаты выборов в Рийгикогу 2027 года, на которых, если нынешняя тенденция сохранится, численность фракции Партии реформ сократится в два-три раза».
По словам Осиновского, причиной критики Михала стал высокий рейтинг «Отечества». «Конечно, самый эффективный способ сдуть воздушный шар Рейнсалу - взять его в правительство. Это то, чего Михал хотел бы больше всего. В настоящее время Партия реформ приглашает “Отечество” войти в правительство вместо соцдемов, о чем Михал также сообщил в своем комментарии: “Возможно, им [“Отечеству”] придется справится с этим головокружением от рейтинга и решить, что для них важнее, участвовать ли в руководстве эстонским государством”».
Мэр заявил, что интересы «Отечества» и Партии реформ, однако, противоположные. «Цель Партии реформ - вернуть перешедших к Рейнсалу своих избирателей, в то время как “Отечество” пытается отобрать у Партии реформ роль лидера правоцентристского мировоззрения», - сказал он.
По словам Осиновского, Рейнсалу хорошо понимает ситуацию, поэтому он отказался сотрудничать с Партией реформ, указав, что настоящая проблема - это Михал. Он также вспомнил 2014 год, когда Партия реформ заменила Союз Отечества и Res Publica (IRL) на социал-демократов, что привело к значительному падению поддержки последних.
«Похоже, Партия реформ решила, что обновление правительства необходимо в любом случае, и если не удастся найти идеальное решение с “Отечеством”, то все-таки выкинем социал-демократов и продолжим только с “Ээсти 200”», - сказал он.
Осиновский добавил, что если с соцдемами пришлось бы спорить, то с партией «Ээсти 200» не было бы необходимости это делать. «Можно продемонстрировать смену курса, поскольку смягчение бюджетных правил ЕС позволит отказаться от части налогового пакета, увеличить расходы на оборону и инвестиции в инфраструктуру для стимулирования экономики, - сказал он. - Конечно, эти решения можно было бы принять и с социал-демократами, но это не дало бы визуального обновления. Кроме того, возможна перераспределение министерских портфелей и привлечение новых людей. Партии всегда надеются, что новые люди повысят их рейтинг».
Осиновский считает план Михала рискованным шагом, который может привести к формированию правительства меньшинства. «До следующих государственных выборов у Партии реформ мало альтернатив медленно умирающей “Ээсти 200”. Эта партия начнет распадаться не позднее следующего лета, когда ее нынешние члены Рийгикогу займут места в избирательных списках других партий».
Мэр признал, что Эстония находится в сложной геополитической ситуации, поскольку необходимо принять важные решения. По мнению Осиновского, широкий политический консенсус позволил бы убедить общество в необходимости принимаемых решений. «Вместо этого премьер-министр сосредоточил основное внимание на собственном политическом спасении, что по-человечески понятно, но, безусловно, негативно скажется на легитимности будущих решений правительства».
Он отметил, что суммарный рейтинг коалиции Партии реформ и «Ээсти 200» составляет менее 20 процентов. По словам Осиновского, за всю свою карьеру он не видел столь низкой поддержки ни одного правительства.
«Я верю, что люди раскусят эту простую политическую игру и дадут свою оценку приоритетности партийных интересов над государственными интересами. Точно так же, как летом 2022 года люди раскусили политическую игру Центристской партии и “Отечества”, когда под прикрытием детских пособий они хотели восстановить коалицию “Отечества”, Центристской партии и EKRE, и на следующих выборах сурово наказали за это и Центристскую партию, и “Отечество”, - сказал он. - Может случиться так, что операция Михала не только не ослабит “Отечетсво”, а наоборот, усилит позиции Рейнсалу».