По мнению Осиновского, важно различать реальные причины и то, что сообщается общественности. «Конечно, всем ясно, что причины этого процесса кроются в плачевном состоянии Партии реформ, а не в словах или действиях социал-демократов. Работая с Партией реформ на протяжении последних трех лет в очень сложных условиях безопасности и экономики, социал-демократы пошли на трудные компромиссы в отношении своих убеждений, то же самое сделала и Партия реформ. Времена сейчас такие», - сказал он.

Мэр считает высказывания Михала последних дней неискренними. «Почему Партия реформ хочет избавиться от нас? Под руководством премьер-министра Кристена Михала поддержка Партии реформ упала до самого низкого уровня за последние два десятилетия», - сказал Осиновский.

Он добавил, что через полгода состоятся первые выборы для Михала на посту председателя, и в таком состоянии на них идти нельзя. «Для партии они пройдут так же плохо, как и последние выборы в Европейский парламент. И это было бы экзистенциально опасно, поскольку плохой результат на местных выборах поставил бы под угрозу результаты выборов в Рийгикогу 2027 года, на которых, если нынешняя тенденция сохранится, численность фракции Партии реформ сократится в два-три раза».