СМИ: США приостановят участие в военных учениях в Европе

При этом уже запланированных на 2025 год учений НАТО, в которых участие Соединенных Штатов играет одну из важных ролей, это не коснется, утверждает шведское издание.

«Это решение повлияет на ряд учений в Швеции», - пишет Expressen, напоминая, что присутствие США на военных учениях было частым явлением в этой стране еще задолго до вступления ее в НАТО.

Если информация подтвердится, это будет означать, что и другие европейские страны НАТО будут вынуждены планировать учения без американского участия или с участием лишь небольших американских подразделений, отмечают в статье.

Как указывает Expressen, сократив военные расходы в Европе, американская сторона хочет увеличить их в других местах. «Дональд Трамп заявил, что хочет отдать приоритет Индо-Тихоокеанскому региону, а это означает, что в первую очередь следует нацелиться на Китай», - говорится в материале.

На запрос издания с просьбой прокомментировать информацию, пресс-секретарь Вооруженных сил Швеции София Кальмеборг сообщила: «Это неподтвержденная информация. Мы продолжаем работать с США, с которыми у нас хорошее сотрудничество. Это важный военный партнер».

СМИ: Трамп может вывести американские войска из Германии

Президент США Дональд Трамп рассматривает возможность передислокации американских войск в Европе и вывода контингента из Германии. Войска США численностью около 35 тысяч человек могут быть переброшены в Венгрию, писало 7 марта издание The Telegraph со ссылкой на источники.

Собеседники газеты, близкие к администрации президента США, отметили, что американский президент все больше разочаровывается из-за того, что европейцы настаивают на продолжении обороны Украины от российской военной агрессии, в то время как он сам стремится заключить мирное соглашение. «Трамп зол на то, что они, по всей видимости, подталкивают к войне», - указал один из них.

The Telegraph также отмечает, что в общей сложности за пределами США размещены около 160 тысяч американских военнослужащих, и Трамп может перераспределить некоторые войска в Европе и сосредоточить их вокруг стран НАТО, которые увеличили свои расходы на оборону. Газета цитирует заявление представителя национальной безопасности США Брайана Хьюза, подчеркнувшего, что американские военные «всегда рассматривают возможность переброски войск по всему миру, чтобы наилучшим образом противостоять текущим угрозам».