Он также сообщил изданию (правда, не уточнив, откуда у него эти сведения), что Латифа познакомилась с аш-Шараа в Дамаске в годы учебы в университете. В 2013 году она, скорее всего, вышла за него замуж, когда он уже был лидером «Джебхат ан-Нусры» (признана в России террористической организацией), и во время гражданской войны жила с ним вместе в подполье.

«Любопытно, — отмечает Лабрусс, — что Асад тоже женат на женщине, которая происходила из аристократического рода Хомса, и тому есть историческая причина: этот город — колыбель суннитского ислама».

В своем твиттере Лабрусс также обращает внимание на то, что такая жена «является отличным политическим, религиозным и социальным активом»: «Она приносит с собой респектабельность признанной и влиятельной семьи». Впрочем, добавляет он, аш-Шараа также происходит из уважаемого в Сирии рода. «Таким образом, сирийскую президентскую чету по-прежнему составляют два наследника хороших семей», — резюмировал исследователь.

Первая леди Сирии появилась на фотографиях впервые, когда совершала вместе с мужем Ахмедом аш-Шараа обряд умры в Мекке. Фото: AFP/Getty Images

Единственная жена

Еще одна важная деталь биографии Латифы аш-Шараа стала известна во время встречи ее мужа с делегацией сирийско-американских женщин в Дамаске в конце января. У этой встречи, согласно сирийским медиа, были вполне прикладные задачи: новая сирийская администрация пытается укреплять связи с членами сирийских диаспор за рубежом и одновременно создавать образ более открытой власти.