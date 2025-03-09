Сводка полиции: четыре тяжелых ДТП, трое детей в больнице и несколько десятков пьяных водителей

В субботу, 8 марта, в 16:12 на шестом км дороги Уута-Пангоди в деревне Оомисте в волости Камбья в Тартумаа 14-летняя девочка на велосипеде выехала со второстепенной дороги и на главной дороге столкнулась с автомобилем Volkswagen Golf Plus, которым управлял 67-летний мужчина. Юная велосипедистка была доставлена в больницу.

В 16:50 на Фильтри-теэ в Таллинне автомобиль Honda CR-V, которым управлял 81-летний мужчина, врезался в ехавший впереди BMW 330D, которым управлял 28-летний мужчина. В больницу была доставлена 27-летняя пассажирка BMW.

В 16:56 на Раннамыйза-теэ в Таллинне произошло 60-летняя женщина, управлявшая автобусом Solaris Urbino 12 CNG, резко затормозила, чтобы избежать столкновения. В результате этого в автобусе упала 73-летняя пассажирка. Пострадавшая была доставлена в больницу.

В 19:45 на перекрестке улиц Пихта-теэ и Тальве в Курессааре на Сааремаа столкнулись автомобиль Subaru Outback, которым управлял 56-летний мужчина, и мопед, которым управлял 16-летний юноша. Водитель мопеда и его 15-летняя пассажирка были доставлены в больницу.

Также за прошедшие сутки от вождения полицией были останеты 21 водитель в состоянии алкогольного или наркотического опьянения.