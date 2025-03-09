Забастовки: airBaltic и Lufthansa объявили об отмене нескольких рейсов

Так, отменены все рейсы между Ригой и Франкфуртом, запланированные на этот день, сообщает Rus.TVNET со ссылкой на агентство LETA и представителей Рижского аэропорта.

По данным Таллиннского аэропорта, рейс авиакомпании Lufthansa Таллинн-Франкфурт, который должен был состояться завтра, 10 марта, в 6:25, также был отменен.

Аэропорт призывает пассажиров следить за объявлениями авиакомпаний и при необходимости связываться с ними.

В пятницу немецкий профсоюз Verdi объявил забастовку работников государственного сектора и наземного обслуживания в 11 немецких аэропортах.

В последние недели Германию захлестнула волна забастовок работников государственного сектора. Их целью является усиление давление на федеральное правительство и местные власти в преддверии третьего раунда переговоров о повышении заработной платы в госсекторе.

Забастовки объявлены на понедельник в аэропортах Франкфурта, Мюнхена, Берлина, Гамбурга, Штутгарта, Кельна/Бонна, Дюссельдорфа, Дортмунда, Ганновера, Бремена и Лейпцига/Галле.

Verdi призывает к увеличению заработной платы на 8% и улучшению условий труда.

Немецкая национальная авиакомпания Lufthansa Group в прошлом году получила чистую прибыль в размере 1,38 млрд евро, что на 18% меньше, чем годом ранее, согласно последнему отчету компании. В то же время выручка Lufthansa в прошлом году выросла на 6% и достигла 37,6 млрд евро.

В прошлом году авиакомпания перевезла 131 миллион пассажиров, что на 7% больше, чем годом ранее.