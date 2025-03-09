Премьер-министр Польши заявил, что страна может выйти из Оттавской конвенции, что позволит ей вновь использовать противопехотные мины. Также рассматривается возможность применения кассетных боеприпасов, сообщает эксперт по безопасности Райнер Сакс.
Райнер Сакс ⟩ Польша допускает возможность обзавестись ядерным оружием
Поскольку российская армия не ограничивает себя в этом вопросе, такое намерение вполне объяснимо. Польша обладает достаточным авторитетом, чтобы аналогичное решение могли принять и другие страны, особенно те, которые имеют общую границу с Россией.
Премьер-министр также отметил, что безопасность Польши была бы лучше обеспечена, если бы у страны было ядерное оружие. Обсуждения о необходимости ядерного вооружения уже ведутся в ведущих западных СМИ, хотя политики пока официально не ставят перед собой такую цель.
Администрации США следует учитывать, что ослабление коллективной обороны НАТО и неспособность сдерживать агрессию России могут привести к более широкому распространению ядерного оружия, что усложнит усилия Вашингтона по ограничению ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи.
Вчера Северная Корея впервые официально представила строящуюся атомную подводную лодку. Пхеньян продолжает демонстративно игнорировать США и не выразил готовности обсуждать какие-либо соглашения, предложенные американским президентом. Более того, заключенные с Россией договоры, по мнению Северной Кореи, обеспечивают ей стратегическое ядерное сдерживание со стороны Москвы.
На фоне политики США усиливаются российские удары по гражданской инфраструктуре. В то же время Франция решила закупить для украинской армии вооружение на 195 миллионов евро, использовав для этого доходы от замороженных российских активов. Это небольшой, но принципиально важный шаг.
В Украине активно отмечают Международный женский день. По данным Генерального штаба Украины, в армии страны служат около 70 000 женщин, из них 5 500 непосредственно участвуют в боях. С 2022 года число женщин в армии выросло на 20 процентов, что указывает на устойчивую тенденцию, а не временное явление, вызванное войной.
Командующий Военно-морскими силами Украины публично заявил, что в штабе обсуждаются планы новой операции против Крымского моста. Он выразил надежду, что украинская армия сможет уничтожить этот объект.
В последние дни в российском сегменте соцсетей активно распространяются сообщения об атаках украинских морских дронов в Черном море. Однако официальные источники пока не подтверждают их последствия. Возможно, украинское командование задействовало информационную кампанию, чтобы усилить психологическое воздействие этих ударов.
Прошлой ночью Украина нанесла масштабные удары беспилотниками по центральной части России. В районе реки Волга были закрыты аэропорты нескольких крупных городов. Подтвержденные удары зафиксированы в Рязанской области, где снова пострадал нефтеперерабатывающий завод, а также в Липецкой области, где атаковали Новолипецкий металлургический комбинат. Кроме того, появились отдельные сообщения об атаках на оборонные предприятия в других регионах России.
Обстановка на фронте
Число атак российской армии на фронте вчера значительно увеличилось. Большинство атак проводились малыми группами пехоты, что свидетельствует об отсутствии масштабных наступательных операций. Исключение - Курская область.
В Курской области российские войска проводят самые крупные атаки. Они пытаются перерезать пути снабжения Украины и проникнуть на украинскую территорию небольшими группами.
Вчера группа из примерно ста человек попыталась прорваться в подконтрольный Украине город Суджа, но была ликвидирована. Одновременно российские войска активно распространяют информацию о якобы значительном продвижении и планах украинских сил оставить позиции. Однако, по данным Генштаба Украины, несмотря на тяжелые бои и отдельные локальные успехи российской армии, отступать украинские войска не намерены.
На Харьковском направлении в районе города Волчанск российские атаки были несколько активнее, чем в последние месяцы, но линия фронта осталась неизменной.
Купянск и Лиман: здесь российская армия вновь активизировала наступательные действия, особенно на Лиманском направлении. В районе Северска российские войска оставались малоподвижными. В целом в регионе значительных изменений нет.
На Бахмутском направлении российские атаки на Часов Яр практически сошли на нет. В районе Торецка российские войска продолжают ожесточенные попытки вернуть утраченные позиции, но, судя по всему, лишь теряют еще больше территории.
На Покровском направлении российская армия пытается нарастить активность атак, но украинские контратаки не дают им достичь успеха. Юго-западнее Донецка активность российских подразделений снизилась, а линия фронта осталась неизменной.
На южном фронте российские силы предприняли отдельные атаки в двух точках, но безрезультатно.