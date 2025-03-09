Поскольку российская армия не ограничивает себя в этом вопросе, такое намерение вполне объяснимо. Польша обладает достаточным авторитетом, чтобы аналогичное решение могли принять и другие страны, особенно те, которые имеют общую границу с Россией.

Премьер-министр также отметил, что безопасность Польши была бы лучше обеспечена, если бы у страны было ядерное оружие. Обсуждения о необходимости ядерного вооружения уже ведутся в ведущих западных СМИ, хотя политики пока официально не ставят перед собой такую цель.

Администрации США следует учитывать, что ослабление коллективной обороны НАТО и неспособность сдерживать агрессию России могут привести к более широкому распространению ядерного оружия, что усложнит усилия Вашингтона по ограничению ядерных амбиций Ирана и Северной Кореи.

Вчера Северная Корея впервые официально представила строящуюся атомную подводную лодку. Пхеньян продолжает демонстративно игнорировать США и не выразил готовности обсуждать какие-либо соглашения, предложенные американским президентом. Более того, заключенные с Россией договоры, по мнению Северной Кореи, обеспечивают ей стратегическое ядерное сдерживание со стороны Москвы.

На фоне политики США усиливаются российские удары по гражданской инфраструктуре. В то же время Франция решила закупить для украинской армии вооружение на 195 миллионов евро, использовав для этого доходы от замороженных российских активов. Это небольшой, но принципиально важный шаг.