Галерея В нескольких городах Эстонии откроются необычные фитнес-студии

Одной из основательниц Studio 43 Pilates является уроженка Выру Андра Вяхи, которая работает стоматологом. Идея открыть студию пилатеса на реформере пришла ей в голову около трех лет назад, когда однокурсница познакомила ее с этим видом тренировок. «Она рассказала мне, чем там занимаются, и это показалось мне очень интересным», - вспоминает Вяхи, которая вскоре сама присоединилась к тренировкам.