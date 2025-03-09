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Галерея В нескольких городах Эстонии откроются необычные фитнес-студии

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Скоро в нескольких городах Эстонии откроются студии пилатеса, где под руководством тренера можно будет заниматься на специальном оборудовании - реформере.

Одной из основательниц Studio 43 Pilates является уроженка Выру Андра Вяхи, которая работает стоматологом. Идея открыть студию пилатеса на реформере пришла ей в голову около трех лет назад, когда однокурсница познакомила ее с этим видом тренировок. «Она рассказала мне, чем там занимаются, и это показалось мне очень интересным», - вспоминает Вяхи, которая вскоре сама присоединилась к тренировкам.

Поскольку в то время она училась на стоматолога, из-за нехватки времени план по созданию студии был отложен до лучших времен.

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