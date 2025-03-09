Сирийские силы безопасности обвиняются в убийстве сотен мирных жителей. Число жертв растет

Министерство обороны Сирии заявило агентству SANA, что правительство восстановило контроль после «коварных нападений» на сотрудников службы безопасности.

Насилие повергло алавитскую общину в «состояние ужаса», рассказал Би-би-си один из активистов. Как сообщается, сотни людей покинули пострадавшие от вспышки насилия районы.

По данным агентства Reuters, толпы людей искали убежища на российской военной базе Хмеймим в провинции Латакия. Об этом же пишут российские СМИ. На опубликованных видео видно, как десятки людей скандируют «Люди хотят российской защиты» за периметром базы. Кроме того, по данным местных СМИ, десятки семей бежали в соседний Ливан.

Специальный посланник ООН по Сирии Гейр Педерсен заявил, что он «глубоко обеспокоен» «крайне тревожными сообщениями о жертвах среди гражданского населения» в прибрежных районах Сирии. Он призвал все стороны воздержаться от действий, которые могут «дестабилизировать» страну и поставить под угрозу «надежный и инклюзивный политический переход».

Временно исполняющий обязанности президента Сирии Ахмед аш-Шараа заявил, что последние события находятся в рамках «ожидаемых проблем», со ссылкой на арабские СМИ сообщает Reuters. Он призвал сирийцев к национальному единству в видеоролике, который в числе прочих показывал телеканал Al-Arabiya. Аш-Шараа выступал в мечети.