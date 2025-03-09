Как жители Эстонии копят деньги: депозиты сдают позиции, сберегательные счета набирают популярность

По словам главы направления розничного банковского обслуживания Coop Pank Мооники Мааринг, длительное снижение процентных ставок по срочным вкладам делает сберегательные счета все более популярными.

«Исследования показывают, что автоматические способы накопления помогают выработать финансовую дисциплину, снизить импульсивные траты и достичь финансовых целей. Также исследования ОЭСР свидетельствуют: чем выше финансовая грамотность человека, тем больше он склонен к сбережениям, а автоматизация делает этот процесс проще и эффективнее, - объяснила Мааринг.

Сегодня процентные ставки по годовому срочному вкладу в эстонских банках варьируются от 2,0% до 2,7%. Чтобы заработать на таких условиях, вкладчик должен быть уверен, что не потребуется снимать деньги в течение 12 месяцев. Однако большинство банков предлагают и гибкие накопительные счета, где процентная ставка составляет около 2%, но деньги можно вывести в любой момент. Именно эта гибкость способствует росту популярности сберегательных счетов.

Средний баланс накопительного счета Rahasahtel в Coop Pank составляет 1500 евро - сумма, близкая к средней нетто-зарплате в Эстонии и достаточная, чтобы покрыть ежемесячные расходы. Однако накопленные суммы различаются по возрастным группам: чем старше вкладчик, тем больше средств на его счету.

Например, у лиц младше 18 лет средний размер накоплений составляет 160 евро, у 19-30-летних - 550 евро, у 31-40-летних - 980 евро, у 41-50-летних - 1230 евро, у 51-60-летних - 1890 евро, а у 61-70-летних - 3080 евро. Люди старше 71 года в среднем накопили уже 4230 евро.

«Чтобы с возрастом накопления росли, важно сформировать привычку откладывать деньги как можно раньше. Если человек с молодости регулярно откладывает небольшие суммы, ему легче продолжать копить и с увеличением возможностей», - отметила Мааринг.