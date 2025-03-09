Таллинн планирует утвердить условия проектирования главной улицы к концу мая, после чего последуют общественное обсуждение и начало проектных работ в конце лета, пишет ERR.
Таллинн этим летом начнет проектирование главной улицы
По словам вице-мэра Пяртеля-Пеэтера Пере, проектные условия будут опубликованы в мае-июне, при этом обсуждения организуют так, чтобы они не мешали выпускным мероприятиям и празднованию Иванова дня.
Архитектор Тийт Сильд указал, что в эскизе «Весна в городе» остается нерешенным вопрос доступа автомобилей к парковке Viru Keskus.
Эксперт по мобильности Марек Раннала считает, что проектные условия не должны быть слишком жесткими, чтобы обеспечить гибкость в решениях транспортной инфраструктуры центра города.