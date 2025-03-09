Настоятельница Пюхтицкого монастыря Филарета утверждает, что обитель - мирное место, далекое от политики. Возможно, стоит ей поверить, пишет искусствовед и историк Юри Куускемаа.
Юри Куускемаа ⟩ Пюхтицкий монастырь: между благочестием и спорами
Когда-то в XVI веке на Куремяэ под древним дубом местным крестьянам явилась Богородица. После нее осталась икона с изображением Успения Божией Матери, которая считается главной чудотворной реликвией монастыря. Со временем она была украшена золотым и серебряным окладом, инкрустированным драгоценными камнями и жемчугом.
Место явления Богородицы приобрело статус святыни, и в конце XIX века там начали возводить церковь. Однако проект оказался лютеранским, что вызвало недовольство генерал-губернатора Эстляндии Сергея Шаховского, который активно поддерживал укрепление позиций Русской православной церкви.
В 1891 году он добился согласия Синода на снос «неправильного» храма и строительство на его месте православного женского монастыря, посвященного Успению Божией Матери. Так появился Пюхтицкий монастырь. Само название Пюхтица означает «святое место» и связано с легендой о найденной здесь в начале XVI века чудотворной иконе.
По приказу губернатора недостроенный лютеранский храм снесли, а его материалы использовали для нового монастыря. Проект разработал петербургский архитектор Михаил Преображенский, который также спроектировал кафедральный собор Александра Невского в Таллинне. Вдохновением для него послужили богато украшенные храмы конца XVII века в Москве и Ярославле. Комплекс монастыря строился десятилетиями, а последние дополнения были внесены уже в конце советской оккупации.
Жизнь в монастыре включала не только богослужения и молитвы, но и физический труд - рукоделие, садоводство, земледелие и скотоводство. У монастыря появилась собственная молочная ферма.
Среди ремесел особенно выделялись пошив одежды, золотое шитье и иконопись. Монахини также занимались благотворительностью, ухаживали за больными в монастырской больнице, воспитывали и обучали девочек-сирот. Важной частью их служения был прием паломников - им не только предоставляли пищу, но и оказывали духовную поддержку. Для гостей у монастырских ворот возвели двухэтажный деревянный гостевой дом.
На северо-западном склоне находится святой источник с целебной водой, а рядом - тысячелетний дуб, кладбище монахинь и часовня. Если смотреть от дуба на вершину Куремяэского холма, то за гранитной стеной с звонницей-вратами возвышается величественный собор Успения Божией Матери.
За ним, среди вековых парков, разбросаны несколько церквей, жилые корпуса монахинь и хозяйственные постройки. Впечатляют и гигантские штабеля дров, аккуратно сложенные руками монахинь. Все это вместе создает впечатление ухоженного и величественного паркового ансамбля.
Строительство монастыря шло быстро и успешно до 1904 года, когда началась Русско-японская война. Тогда монастырь и его больница были превращены в госпиталь для раненых солдат.
Лишь в 1908 году монахини начали строить главный храм монастыря из кирпича, который сами формовали и обжигали. Проект разработал архитектор Александр Полещук, уроженец Сааремаа. Собор, рассчитанный на 1200 человек, был завершен в 1910 году. Богослужения здесь проводились на двух языках, а монастырский хор пел как на русском, так и на эстонском.
В 1917 году, с приближением немецких войск, монахини были эвакуированы в Ростов, а вернуться в Эстонию смогли лишь в 1923 году. В Советской России храмы и монастыри подвергались гонениям, поэтому монастырь разорвал связи с Москвой и перешел под юрисдикцию Константинопольского патриархата.
Во время советской оккупации монастырь снова несколько раз менял подчинение, но его не закрыли благодаря тогдашнему Таллиннскому и Эстонскому епископу Алексию II. В этот период в монастыре провели электричество, водопровод, канализацию, построили новые и восстановили старые здания.
Когда Алексий II стал патриархом Московским и всея Руси, он в 1990 году присвоил монастырю особый статус и взял его под свое личное подчинение. Тогда этот шаг не вызвал возражений со стороны эстонского государства.
Однако с приходом патриарха Кирилла, который поддерживает «священную войну» в Украине, ситуация изменилась. Эстонское правительство требует, чтобы Пюхтицкий монастырь и еще 32 русскоязычных православных прихода перешли из подчинения Московского патриархата в юрисдикцию Константинополя.
Настоятельница монастыря Филарета утверждает, что обитель остается мирным местом, далёким от политики. Возможно, стоит к ней прислушаться. Так ли необходимы церковные реформы, которых добиваются некоторые чиновники? Не станут ли они, вместо снижения рисков, лишь фактором дополнительной нестабильности?