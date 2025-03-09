Юри Куускемаа Пюхтицкий монастырь: между благочестием и спорами

Среди ремесел особенно выделялись пошив одежды, золотое шитье и иконопись. Монахини также занимались благотворительностью, ухаживали за больными в монастырской больнице, воспитывали и обучали девочек-сирот. Важной частью их служения был прием паломников - им не только предоставляли пищу, но и оказывали духовную поддержку. Для гостей у монастырских ворот возвели двухэтажный деревянный гостевой дом.

На северо-западном склоне находится святой источник с целебной водой, а рядом - тысячелетний дуб, кладбище монахинь и часовня. Если смотреть от дуба на вершину Куремяэского холма, то за гранитной стеной с звонницей-вратами возвышается величественный собор Успения Божией Матери.

За ним, среди вековых парков, разбросаны несколько церквей, жилые корпуса монахинь и хозяйственные постройки. Впечатляют и гигантские штабеля дров, аккуратно сложенные руками монахинь. Все это вместе создает впечатление ухоженного и величественного паркового ансамбля.

Строительство монастыря шло быстро и успешно до 1904 года, когда началась Русско-японская война. Тогда монастырь и его больница были превращены в госпиталь для раненых солдат.

Лишь в 1908 году монахини начали строить главный храм монастыря из кирпича, который сами формовали и обжигали. Проект разработал архитектор Александр Полещук, уроженец Сааремаа. Собор, рассчитанный на 1200 человек, был завершен в 1910 году. Богослужения здесь проводились на двух языках, а монастырский хор пел как на русском, так и на эстонском.