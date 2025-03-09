За последние годы финские оборонные предприятия резко нарастили продажи, и рост оказался столь стремительным, что даже на фоне экономического спада компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы.
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Гонка вооружений: финские оружейные компании наращивают производство
Примером может служить компания FY-Composites из города Пирккала. В 2022 году ее оборот вырос почти на 280%, а в 2023-м - еще на 15%. Это наглядно демонстрирует взрывной рост финской оборонной отрасли, отмечает телеканал YLE.