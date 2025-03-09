Вс, 9.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Гонка вооружений: финские оружейные компании наращивают производство

Copy
Завод финской компании Pasi.
Завод финской компании Pasi. Фото: Tairo Lutter

За последние годы финские оборонные предприятия резко нарастили продажи, и рост оказался столь стремительным, что даже на фоне экономического спада компании сталкиваются с нехваткой рабочей силы.

Примером может служить компания FY-Composites из города Пирккала. В 2022 году ее оборот вырос почти на 280%, а в 2023-м - еще на 15%. Это наглядно демонстрирует взрывной рост финской оборонной отрасли, отмечает телеканал YLE.

Компания, выпускающая армейские каски, бронежилеты и модульные противоосколочные системы, почти утроила штат сотрудников, автоматизировала производство и запустила новые производственные линии.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх