Россия включила в реестр контролируемых лиц 700 000 иностранцев

Эти иностранцы имеют некоторые ограничения, заявил в воскресенье, 9 марта глава МВД России Владимир Колокольцев в интервью журналисту государственного телеканала «Россия» Павлу Зарубину.

«Главная цель этого реестра - это ограничить количество незаконно находящихся в нашей стране иностранных граждан, то есть тех граждан, которые утратили законные основания пребывания в нашей стране», - указал он.

Власти РФ требуют легализации иностранцев

По словам министра, с помощью реестра контролируемых лиц власти РФ надеются на легализацию находящихся в стране без необходимого разрешения иностранцев. «До 30 апреля они должны явиться в органы внутренних дел, легализовать свое пребывание, предоставить необходимые документы и только тогда они будут исключены из этого реестра», - пояснил он.

Как отмечает ТАСС, реестр начал работать на базе официального сайта МВД России и на Едином портале государственных и муниципальных услуг в начале февраля. В него вносятся лица, находящиеся в России более трех месяцев нелегально, то есть без патента, разрешения на работу, разрешения на временное проживание или вида на жительство.

О планах создания в РФ такого реестра в рамках ужесточения миграционного законодательства стало известно летом прошлого года. В июне Госдума приняла законопроект, ужесточающий режим пребывания мигрантов в РФ. Ранее сообщалось, что в 2024 году из России выдворили более 80 тысяч мигрантов.