В Великобритании разоблачена российская шпионская сеть, охотившаяся на диссидентов

Шпионскую сеть из Москвы курировал 44-летний гражданин Австрии Ян Марсалек, действующий в качестве агента российских спецслужб. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве на сумму 1,9 миллиарда евро, связанному с немецкой финансовой компанией Wirecard.

В Великобритании разведывательной деятельностью занимались шесть граждан Болгарии, которые были признаны виновными в шпионаже как внутри страны, так и за ее пределами.