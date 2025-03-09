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В Великобритании разоблачена российская шпионская сеть, охотившаяся на диссидентов

Перевод: Сергей Светлов
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Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев шпионили в пользу России.
Катрин Иванова, Ваня Габерова и Тихомир Иванчев шпионили в пользу России. Фото: Metropolitan Police via AP/SCANPIX

В Великобритании перед судом предстала сеть кремлевских шпионов, задачей которых было преследование проживающих в стране российских диссидентов, сообщает The Guardian.

Шпионскую сеть из Москвы курировал 44-летний гражданин Австрии Ян Марсалек, действующий в качестве агента российских спецслужб. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве на сумму 1,9 миллиарда евро, связанному с немецкой финансовой компанией Wirecard.

В Великобритании разведывательной деятельностью занимались шесть граждан Болгарии, которые были признаны виновными в шпионаже как внутри страны, так и за ее пределами.

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