В Великобритании перед судом предстала сеть кремлевских шпионов, задачей которых было преследование проживающих в стране российских диссидентов, сообщает The Guardian.
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В Великобритании разоблачена российская шпионская сеть, охотившаяся на диссидентов
Шпионскую сеть из Москвы курировал 44-летний гражданин Австрии Ян Марсалек, действующий в качестве агента российских спецслужб. Он находится в международном розыске по делу о мошенничестве на сумму 1,9 миллиарда евро, связанному с немецкой финансовой компанией Wirecard.