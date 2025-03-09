Рост наблюдается как в количестве инцидентов, произошедших непосредственно на рабочих местах, так и во время рабочих поездок. Особенно выросло количества несчастных случаев в сфере здравоохранения и социального обеспечения. В частности, более распространенными стали травмы, полученные в результате поскальзывания и потери равновесия, сообщает Yle.
В Финляндии участились несчастные случаи на производстве
Директор Центра страхования несчастных случаев Мика Тюнккюнен указывает, что количество несчастных случаев на производстве выросло на несколько процентов.
«Это изменение в основном объясняется увеличением числа несчастных случаев, связанных с рабочими поездками, то есть в пути между работой и домом произошло на десять процентов больше инцидентов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом», - объясняет Тюнккюнен
«Что касается профессиональных групп в сфере здравоохранения и социального обеспечения, как в частном, так и в государственном секторе, то здесь уже несколько лет наблюдается, к сожалению, негативная динамика, и количество несчастных случаев растет», - добавляет он.