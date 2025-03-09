Вс, 9.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи

В Финляндии участились несчастные случаи на производстве

Copy
Несчастный случай на рабочем месте. Иллюстративное фото.
Несчастный случай на рабочем месте. Иллюстративное фото. Фото: shutterstock.com

Рост наблюдается как в количестве инцидентов, произошедших непосредственно на рабочих местах, так и во время рабочих поездок. Особенно выросло количества несчастных случаев в сфере здравоохранения и социального обеспечения. В частности, более распространенными стали травмы, полученные в результате поскальзывания и потери равновесия, сообщает Yle.

Директор Центра страхования несчастных случаев Мика Тюнккюнен указывает, что количество несчастных случаев на производстве выросло на несколько процентов.

«Это изменение в основном объясняется увеличением числа несчастных случаев, связанных с рабочими поездками, то есть в пути между работой и домом произошло на десять процентов больше инцидентов в 2024 году по сравнению с предыдущим годом», - объясняет Тюнккюнен

«Что касается профессиональных групп в сфере здравоохранения и социального обеспечения, как в частном, так и в государственном секторе, то здесь уже несколько лет наблюдается, к сожалению, негативная динамика, и количество несчастных случаев растет», - добавляет он.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх