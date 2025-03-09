Председатель комиссии по государственной обороне Калев Стойческу считает, что если события продолжатся нынешним образом, невозможно будет достичь в Украине стабильного и справедливого мира.
Стойческу: если так продолжится, справедливый мир в Украине не наступит
«Европа должна стать военной сверхдержавой. Это то, что провоцирует Путин, и этого требует Трамп. Другого пути нет, иначе Европу не будут воспринимать всерьез и ей не найдется места за столом переговоров, даже если на кону будет стоять ее собственное будущее», - пишет Стоическу в социальных сетях.
«Можно предположить, что без согласия Украины и Европы мирного соглашения не будет. Было бы нонсенсом, если бы Трамп и Путин договорились о чем-либо неприемлемом и неосуществимом, - пишет Стоическу. - Если Россия будет цепляться за оккупированные территории, ей придется заплатить самую высокую цену. Она должна попрощаться со свободной Украиной, а не лелеять надежды на то, что вскоре продолжит осуществление своих планов по завоеванию. Свободная Украина вступит в Европейский союз. Возможно, позже и в НАТО».
Во-вторых, Стоическу считает, что оккупированные территории юридически не признаны частью России. Соответственно, официальным представителям западного мира запрещено посещать их, а западным компаниям - инвестировать и вести на них бизнес.
В-третьих, Россия увидит свои замороженные активы на Западе, как осел свои уши, цитирует Стоическу известные слова Путина. Если Россия, к сожалению, избежит уголовной ответственности, она не избежит экономической ответственности за тот ущерб, который она нанесла Украине.
В-четвертых, Украине необходимо международное военное присутствие, которое сдерживало бы России. По словам Стоическу, мирное соглашение и миротворчество должны быть юридически обязывающими и максимально широкомасштабными, в том числе со стороны Китая, возможно, на основе резолюций Совета безопасности ООН.
Он отмечает, что Трамп не слишком высокого мнения об ООН, но он может оценить роль ООН по достижению мира, если это в итоге закончится высшей наградой за миротворчество. Препятствием может стать Путин, который явно не подходит для коллективной премии. Гитлер также не получил Нобелевскую премию мира за свои «достижения» в 1939 году и в предыдущие годы.
«Президент США Дональд Трамп говорит о прочном мире. Президент Украины Владимир Зеленской добавляет, что прочный мир должен быть еще и справедливым. Диктатор государства-агрессора России Владимир Путин, само собой, не считает нужным говорить о прочном мире и справедливости. Для него мир, если он вообще наступит в ближайшем будущем, будет длиться до тех пор, пока он нужен. Пока Россия не восстановит свою мощь. Справедливый мир для Москвы - это, конечно, только тот, который удовлетворяет всем условиям, выдвинутым Россией, чтобы при этом Россия не шла ни на какие уступки со своей стороны. Об ответственности говорить нет смысла не стоит. Об этом уже никто не говорит», - пишет Стоическу.
Стратегия Трампа хромает на обе ноги, считает Стоическу. Оружие однажды умолкнет, но связывать стабильность мира исключительно со словом Путина, по его оценке, говорит об очевидно инфантильном представление как о сути России, так и о доверии, которое можно испытывать к ее преступному режиму, которое, как показали многим наглядным примерам, составляет круглый ноль.
«Эти реальные факты, к сожалению, не убеждают Трампа, - говорит Стойческу. - У него есть свое мнение и свой план, в том числе в отношении Китая. Справедливый мир для него совсем не важен, вот почему он упорно оказывает давление на Украину, а не Россию. Он не знает историю, которая неоднократно доказывала, что несправедливость в пользу таких стран, как Россия, неизбежно порождает новую несправедливость. В сопровождении новой войны. Обвинение украинского президента в провоцировании Третьей мировой войны свидетельствует лишь о незнании первых двух мировых войн и истории в целом, а также о повторении путинских тезисов».
По мнению Стоическу, мирный договор с пунктом или угрозами, что если Россия его нарушит, то против нее будут приняты всевозможные меры, просто не сработает.
«Разве путинская Россия не была достаточно предупреждена до 24 февраля 2022 года? - спрашивает Стоическу, отвечая, что предупреждения были практически ежедневными, но безрезультатными. - Предполагать, что теперь все иначе и что Россия учтет допущенные ошибки, предупреждения Запада и так далее, - все равно что считать, что Россия хочет и может быстро измениться к лучшему. Это полное выдавание желаемого за действительное, не имеющее под собой никакой основы».
По словам Стоическу, цели России по установлению контроля над Украиной и диктату над европейской безопасностью не изменились. Москва открыто заявляет, что ждет момента, когда Россия сможет полностью восстановить свой военный потенциал, даже удвоить его по сравнению с тем, что было до агрессии.
«Так кто же проложит путь к третьей мировой войне? - спрашивает Стоическу. - Если Путин и согласится подписать какое-либо соглашение в обозримом будущем, это соглашение будет стоить не больше бумаги, которой Невилл Чемберлен размахивал в 1938 году, уверенно заявляя, что наступил вечный мир. Более того, Чемберлен назвал его миром с честью. Вскоре не осталось ни чести, ни мира. Мир охватила война».
«До сих пор мы видели, как выдвигаемые Россией предварительные условия принимаются одно за другим, еще до начала реальных переговоров. От публичных заверений в том, что Украина не станет членом НАТО и будет вынуждена - с учетом «реальности» - отказаться от оккупированных территорий, до попыток вывести Зеленского из игры, громко открывшихся в «черную пятницу» в Белом доме, - пишет Стоическу. - Теперь Украина также лишена военной помощи США, в том числе важнейших разведывательных данных, и благодаря этому Россия атакует Украину еще более безжалостно. Погибнет еще больше невинных украинцев, которые не должны были погибнуть. Почти 10 000 украинских солдат могут оказаться в осаде в Курской области. В России засуха шампанского. Даже они уже не понимают, что происходит, не только мы. Разница в том, что они, жестокие агрессоры, ликуют».
«Станет ли Европа наконец сверхдержавой? - спрашивает Стоическу и отвечает, что на протяжении веков, с момента «открытия» Америки и до окончания Второй мировой войны, Европа была бесспорным мировым правителем. - Российская империя пыталась сравняться и даже превзойти масштабы Монгольской империи, сохранив менталитет монгольской орды, который и по сей день действует в Кремле и в России в целом, но ей не удалось подчинить себе Китай. Сейчас все наоборот: время работает в ущерб России, которая становится все более зависимой от Китая».
Стоическу отмечает, что сегодня существуют три сверхдержавы: США, Китай и Европа. Однако отличительными чертами великой державы являются не только территория и количество ядерного оружия, которыми, по мнению России, она обладает, но прежде всего экономические размеры и численность населения.
«В Европе проживает полмиллиарда человек, что на 50 процентов больше, чем в США, и почти в четыре раза больше, чем в России, - отмечает Стоическу. - Размер европейской экономики (ВВП) практически эквивалентен экономике США, но Россия в несколько раз меньше, даже по паритету покупательной способности. Так почему же Европа, население и экономика которой в несколько раз больше российской, должна бояться России? Вероятно, потому, что у нее нет таких военных мускулов, которых должна бояться Россия».
По словам Стоическу, война наступает не тогда, когда боится тот, кто стремится напасть на другого. Она наступает, когда нападающий уверен в себе, потому что у него есть военный потенциал, которого нет у атакуемого. По словам Стоическу, Европа, похоже, наконец-то просыпается и строит большие планы по вооружению.
«Будем надеяться, что эти планы и решения будут реализованы. Как можно быстрее и единогласно. Что слышно из Москвы? Пока что на обычном фоне - который должен вселять о всех уверенность - выделяется бурная реакция, - пишет Стоическу. - В каком смысле ядерное сдерживание со стороны Франции может быть распространено на всю Европу? Против кого? Как будто Путин не знает, кого нужно сдерживать. Что означает эта милитаризация Европы, - удивляется кремлевский рупор Песков. Можно подумать, Россия взяла курс на собственную демилитаризацию и стремится к вечному миру».
По мнению Стоическу, Россия унизила Европу и теперь видит благоприятную возможность отнестись к ней подобно Трампу. Москве не нравится, что европейцы серьезно относятся к российской угрозе и инвестируют в собственную оборону. Это не позволяет осуществить кремлевский план по порабощению как Украины, так и Европы.
«Что дальше? Эстония высоко ценит НАТО, то есть союзнические отношения с Европой и США/Северной Америкой. Эти отношения очень важны для обоих континентов. Европа все больше инвестирует в оборону, но не для того, чтобы заставить США уйти из Европы, а для того, чтобы уменьшить бремя США и быть готовой поддержать их в более отдаленных регионах, если это потребуется, - объясняет Стоическу. - Что бы ни говорили о НАТО, альянс также необходим и выгоден США. Ни одна страна, какой бы могущественной она ни была, не может защищать свои интересы в широком мире без союзников. Ни одна древняя империя, ни одно современное государство не смогли этого сделать. Россия-Беларусь нуждается не только в помощи Китая, но и в военной поддержке Ирана и особенно Северной Кореи, чтобы продолжать свою агрессию. Ось зла выступает в качестве альянса против демократического Запада. Они понимают, что должны сотрудничать. Понимает ли демократический Запад, в том числе и в Белом доме, что Запад должен сплотиться против оси зла?»