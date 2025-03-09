Стойческу: если так продолжится, справедливый мир в Украине не наступит

«Так кто же проложит путь к третьей мировой войне? - спрашивает Стоическу. - Если Путин и согласится подписать какое-либо соглашение в обозримом будущем, это соглашение будет стоить не больше бумаги, которой Невилл Чемберлен размахивал в 1938 году, уверенно заявляя, что наступил вечный мир. Более того, Чемберлен назвал его миром с честью. Вскоре не осталось ни чести, ни мира. Мир охватила война».

«До сих пор мы видели, как выдвигаемые Россией предварительные условия принимаются одно за другим, еще до начала реальных переговоров. От публичных заверений в том, что Украина не станет членом НАТО и будет вынуждена - с учетом «реальности» - отказаться от оккупированных территорий, до попыток вывести Зеленского из игры, громко открывшихся в «черную пятницу» в Белом доме, - пишет Стоическу. - Теперь Украина также лишена военной помощи США, в том числе важнейших разведывательных данных, и благодаря этому Россия атакует Украину еще более безжалостно. Погибнет еще больше невинных украинцев, которые не должны были погибнуть. Почти 10 000 украинских солдат могут оказаться в осаде в Курской области. В России засуха шампанского. Даже они уже не понимают, что происходит, не только мы. Разница в том, что они, жестокие агрессоры, ликуют».