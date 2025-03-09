Война делает богатых в России богаче, а бедных – беднее

Доходы более обеспеченных россиян в конце 2024 года росли быстрее, чем у людей с низкими доходами, свидетельствуют данные Росстата.
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Реальные доходы 10% самых богатых граждан (десятая, самая высокая децильная группа), скорректированные с учетом инфляции, в четвертом квартале 2024 года увеличились на 10%, достигнув в среднем 240 519 рублей в месяц (2479 евро). В то же время средний месячный доход 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) вырос на 6,5%, составив 14 479 рублей (149 евро), сообщает «Ведомости».