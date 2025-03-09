Война делает богатых в России богаче, а бедных – беднее

Реальные доходы 10% самых богатых граждан (десятая, самая высокая децильная группа), скорректированные с учетом инфляции, в четвертом квартале 2024 года увеличились на 10%, достигнув в среднем 240 519 рублей в месяц (2479 евро). В то же время средний месячный доход 10% наименее обеспеченных россиян (первая децильная группа) вырос на 6,5%, составив 14 479 рублей (149 евро), сообщает «Ведомости».

Аналогичная тенденция наблюдалась и в четвертом квартале 2023 года - тогда доходы богатых россиян росли быстрее, чем у малообеспеченных, увеличившись на 7,9% и 5,8% соответственно. В конце 2022 года ситуация была обратной - доходы бедных росли в шесть раз быстрее, чем у самых состоятельных (1,8% против 0,3%).