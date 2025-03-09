Вероятный будущий канцлер Германии выступил за расширение системы ядерного сдерживания в Европе

Председатель партии Христианско-демократический союз (ХДС) и вероятный будущий канцлер ФРГ Фридрих Мерц выступил за расширение системы ядерного сдерживания в Европе. Как рассказал он в интервью радиостанции Deutschlandfunk, обнародованном в воскресенье, 9 марта, он собирается поднять тему участия Германии в европейском щите ядерной обороны как в коалиционных переговорах между блоком ХДС/ХСС и Социал-демократической партией Германии (СДПГ), так и на европейском уровне.

По словам Мерца, Германия не сможет обладать собственным ядерным оружием и ей не будет это позволено. «Однако сотрудничество в сфере ядерного вооружения с Францией и Великобританией - это вопрос, который, на мой взгляд, нам необходимо обсудить», - указал он.

Ранее, 5 марта, президент Франции Эмманюэль Макрон в телеобращении к нации заявил, что его страна рассмотрит возможность защиты европейских союзников своим ядерным оружием. Он также высказался за «стратегические дебаты» по ядерному сдерживанию в Европе, напомнив об «историческом призыве» вероятного будущего канцлера ФРГ Фридриха Мерца к переговорам Берлина, Лондона и Парижа о ядерной безопасности на европейском континенте.

Макрон добавил, что любое решение об использовании французского ядерного оружия будет оставаться за президентом республики. Франция и Великобритания являются двумя ядерными державами Европы.

Что касается войны в Украине, то Фридрих Мерц выразил надежду, что в ближайшие недели удастся добиться прогресса в деле установления режима прекращения огня. Однако дальнейшие поставки вооружений, осуществляемые Германией вместе с европейскими партнерами, необходимо продолжить, заявил он. И Украина, и НАТО в любом случае нуждаются в высоком уровне безопасности, подчеркнул лидер ХДС.