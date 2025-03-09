Хотя заболеваемость гриппом растет, и на позапрошлой неделе увеличилась сразу на треть, по сравнению с предыдущими годами как в Эстонии, так и в Европе в целом уровень заражаемости остается относительно низким. Текущую ситуацию нельзя сравнивать с 1995 годом, когда по требованию тогдашней Службы охраны здоровья все школы в Вильяндимаа были закрыты на неделю.
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Тридцать лет назад из-за распространившегося гриппа пришлось закрыть школы. В этом году заболевших меньше
«Число зарегистрированных случаев заболевания примерно в три раза меньше», - отметила главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, сравнивая нынешний год с прошлым. Также не наблюдается значительного роста госпитализаций из-за гриппа и других заболеваний. Уровень заболеваемости и госпитализаций сопоставим с допандемийным периодом.