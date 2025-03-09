Тридцать лет назад из-за распространившегося гриппа пришлось закрыть школы. В этом году заболевших меньше

Хотя заболеваемость гриппом растет, и на позапрошлой неделе увеличилась сразу на треть, по сравнению с предыдущими годами как в Эстонии, так и в Европе в целом уровень заражаемости остается относительно низким. Текущую ситуацию нельзя сравнивать с 1995 годом, когда по требованию тогдашней Службы охраны здоровья все школы в Вильяндимаа были закрыты на неделю.