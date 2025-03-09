Вс, 9.03.2025
Погода
Гороскоп
Игра
Подписка
Контакты
Реклама
Условия
Согласие
EST
ENG
Редактор дня
(+372) 666 2304
Cообщи
Для подписчиков

Тридцать лет назад из-за распространившегося гриппа пришлось закрыть школы. В этом году заболевших меньше

Перевод: Сергей Светлов
Copy
Домашние экспресс-тесты помогут выявить подозрение на грипп или вирус Covid-19, если вы заболели.
Домашние экспресс-тесты помогут выявить подозрение на грипп или вирус Covid-19, если вы заболели. Фото: Sander Ilvest

Хотя заболеваемость гриппом растет, и на позапрошлой неделе увеличилась сразу на треть, по сравнению с предыдущими годами как в Эстонии, так и в Европе в целом уровень заражаемости остается относительно низким. Текущую ситуацию нельзя сравнивать с 1995 годом, когда по требованию тогдашней Службы охраны здоровья все школы в Вильяндимаа были закрыты на неделю.

«Число зарегистрированных случаев заболевания примерно в три раза меньше», - отметила главный специалист Центра гриппа Департамента здоровья Ольга Садикова, сравнивая нынешний год с прошлым. Также не наблюдается значительного роста госпитализаций из-за гриппа и других заболеваний. Уровень заболеваемости и госпитализаций сопоставим с допандемийным периодом.

В Департаменте здоровья также нет данных о вспышках гриппа в школах Вильяндимаа.

Комментарии
Copy

Ключевые слова

Наверх