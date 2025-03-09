Коваленко-Кылварт: народ не доверяет нынешнему премьеру

Председатель специальной комиссии по борьбе с коррупцией Анастасия Коваленко-Кылварт (Центристская партия) недоумевает, как главными лицами соцдемов в правительственном кризисе оказались Танель Кийк и Владимир Свет - бывшие центристы, недавно примкнувшие к социал-демократам. По ее мнению, падение рейтинга Партии реформ напрямую связано с решениями премьер-министра.
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«Кийк и Свет, которые совсем недавно покинули Центристскую партию и перешли к социал-демократам, теперь стали главными спикерами соцдемов по текущему правительственному кризису, рассуждая о каких-то принципах и позициях. Да ладно вам. Один беспокоится о своем министерском кресле, другой - о месте в совете Таллиннской больницы, не говоря уже о других перебежчиках, которым достались места председателей парламентских комиссий», - написала Коваленко-Кылварт в социальных сетях.