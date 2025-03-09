Коваленко-Кылварт: народ не доверяет нынешнему премьеру

«Кийк и Свет, которые совсем недавно покинули Центристскую партию и перешли к социал-демократам, теперь стали главными спикерами соцдемов по текущему правительственному кризису, рассуждая о каких-то принципах и позициях. Да ладно вам. Один беспокоится о своем министерском кресле, другой - о месте в совете Таллиннской больницы, не говоря уже о других перебежчиках, которым достались места председателей парламентских комиссий», - написала Коваленко-Кылварт в социальных сетях.