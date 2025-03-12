В 23-м выпуске криминального подкаста Rus.Postimees «Кто живет на соседней улице?» ведущие София Солдатенко и Екатерина Чернова расскажут о том, как двое иностранцев устроили серию взрывов банкоматов в Эстонии.
Взрывы банкоматов в Эстонии: преступники оставили для полиции туалетную бумагу и фекалии
В ночь на 16 мая 2018 года жители небольшого эстонского поселка проснулись от мощного взрыва. Испуганные люди сразу поняли, что что-то произошло в местном магазине.
Полицейские, которые прибыли на место за считаные минуты, установили, что был взорван банкомат. В стене магазина на том месте, где стоял банкомат, образовалась огромная дыра.
Взрыв был настолько мощным, что на парковке у магазина и за ее пределами судмедэксперты обнаружили множество деталей банкомата, все с деформированными рваными краями. Повсюду были разбросаны деньги.
Галерея: место происшествия сразу после взрыва
Практически сразу было понятно, что организация взрыва банкомата была продумана до деталей.
Когда прогремел взрыв, первый очевидец был на месте практически через минуту, но к этому моменту там уже не было ни души. Злоумышленники успели скрыться. И прихватили с собой деньги.
Следствие склонялось к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует профессиональная банда
Следствие склонялось к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует профессиональная банда. А этот взрыв - первая удача преступников после нескольких провалов.
Преступники, видимо, выбирали подходящее время для взрыва, чтобы банкомат не был пустым. Для этого было необходимо знать, когда банкомат заполнят деньгами. В итоге во время взрыва в банкомате было примерно 100 000 евро, что для маленького поселка определенно является внушительной суммой.
О том, как один из злоумышленников всего за неделю до взрыва был случайно остановлен полицией, кто такой таинственный болгарин, как проходила подготовка к преступлению и какая необычная улика помогла стражам порядка выйти на след воров, слушайте в 23-м выпуске подкаста «Кто живет на соседней улице?».
Расскажите нам о том, что случалось с вами
Нас интересуют не только преступления, прогремевшие на всю страну, но и мало кому известные, поэтому если вы хотите поделиться чем-то, - страшным или забавным - произошедшим с вами, напишите нам об этом на адрес sofija.soldatenko@postimees.ee, в «теме сообщения» укажите «История для подкаста». Лучшие рассказы мы зачитаем и обсудим в следующих выпусках.
Выпуск подготовлен на основе материалов: публикации в СМИ, судебные дела.
Озвучивали: Диана Харламова, Павел Соболев, Александер-Марк Каппи.
Подкаст портала rus.postimees.ee «Кто живет на соседней улице?» два раза в месяц знакомит слушателей с историями громких преступлений, которые происходили в Эстонии. Соседи, знакомые и коллеги зачастую описывают даже самых жестоких преступников как положительных, скромных, спокойных и приятных в общении людей, которые ничем не выдавали своей истинной натуры. А знаете ли вы, кто на самом деле живет по соседству с вами?
Помощь рядом
Если жизнь и здоровье - ваши или окружающих вас людей - находятся в опасности или есть основания считать, что может произойти что-то плохое, немедленно звоните по номеру 112.
Другие полезные телефоны помощи:
- Телефон доверия «Линия жизни» 6558 088 (на эстонском языке), 655 5688 (на русском языке) (ежедневно с 19 до 7.00) - экстренная психологическая помощь людям, находящимся в кризисной ситуации, депрессии, испытывающих чувство одиночества, горя, подвергающихся насилию, испытывающих различные семейные, социальные трудности или готовых на самоубийство.
- Телефон кризисной помощи жертвам 116 006 (круглосуточно) - широкий спектр поддержки людям, которые подверглись жестокому, пренебрежительному или плохому обращению. Оказывается поддержка при физическом, психологическом, сексуальном и экономическом насилии, а также при несчастных случаях и преступлениях. Кроме того, предлагаются психологическое консультирование и возможность ходатайствовать о компенсации помощи жертвам.
- Помощь детям 116 111 - это услуга, предназначенная для того, чтобы дать совет, выслушать и помочь. Специалисты по оказанию помощи детям помогают по телефону и в онлайн-чате и подсказывают, как решить проблему. Звонить можно по всей Эстонии круглосуточно. Звонок для звонящего бесплатный, и можно звонить с мобильного телефона, даже если разговорное время закончилось. Попросить совета можно на эстонском, русском или английском языках.
- НКО «Taллиннский женский кризисный центр» 5396 9834 - это место, где можно найти поддержку, понимание и помощь. Предоставляется первичная консультация для оценки ситуации, психологическая и юридическая консультация и при необходимости жилье на период кризиса.
- Телефон отказа от насилия 660 6077 - телефон поддержки предназначен для мужчин и женщин, которые хотят отказаться от насилия и изменить свое поведение на более безопасное. Родственники, которые хотят поддержать тех, кто отказывается от насилия, также могут звонить по этому номеру.
- Инфолиния по предупреждению и оказанию помощи жертвам торговли людьми 660 7320 - если вас принуждают выполнять работу против вашей воли или заниматься проституцией, если договоренности нарушаются, у вас отобрали документы, обращайтесь за помощью к консультантам линии по предотвращению торговли людьми.