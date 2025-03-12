Взрывы банкоматов в Эстонии: преступники оставили для полиции туалетную бумагу и фекалии

В ночь на 16 мая 2018 года жители небольшого эстонского поселка проснулись от мощного взрыва. Испуганные люди сразу поняли, что что-то произошло в местном магазине.

Полицейские, которые прибыли на место за считаные минуты, установили, что был взорван банкомат. В стене магазина на том месте, где стоял банкомат, образовалась огромная дыра.

После взрыва банкомата деньги были разбросаны повсюду. Фото: Foto kohtutoimikust

Взрыв был настолько мощным, что на парковке у магазина и за ее пределами судмедэксперты обнаружили множество деталей банкомата, все с деформированными рваными краями. Повсюду были разбросаны деньги.

Галерея: место происшествия сразу после взрыва

Практически сразу было понятно, что организация взрыва банкомата была продумана до деталей.

Когда прогремел взрыв, первый очевидец был на месте практически через минуту, но к этому моменту там уже не было ни души. Злоумышленники успели скрыться. И прихватили с собой деньги.

Следствие склонялось к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует профессиональная банда

Следствие склонялось к худшему из возможных сценариев: в Эстонии орудует профессиональная банда. А этот взрыв - первая удача преступников после нескольких провалов.

Преступники, видимо, выбирали подходящее время для взрыва, чтобы банкомат не был пустым. Для этого было необходимо знать, когда банкомат заполнят деньгами. В итоге во время взрыва в банкомате было примерно 100 000 евро, что для маленького поселка определенно является внушительной суммой.

На лужайке за магазином оперативники находят купюру в 50 евро, туалетную бумагу и чьи-то фекалии. Фото: Foto kohtutoimikust