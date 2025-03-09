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Трампу недостаточно соглашения о полезных ископаемых для возобновления военной помощи Украине

Перевод: Сергей Светлов
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Дональд Трамп.
Дональд Трамп. Фото: CARL COURT

Президент США Дональд Трамп в частном порядке дал понять, что соглашения о полезных ископаемых между Вашингтоном и Киевом недостаточно для возобновления военной помощи Украине и предоставления разведывательной информации.

Трамп хочет как можно скорее подписать соглашение о природных ресурсах, но также ожидает изменений в отношении президента Украины Владимира Зеленского к мирным переговорам, сообщили NBC News источник в администрации Трампа и еще один американский чиновник.

В частности, Трамп хочет видеть готовность Зеленского идти на территориальные уступки России во время переговоров, предпринимать шаги по проведению выборов в Украине и, возможно, даже сложить с себя полномочия главы государства, заявили источники.

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