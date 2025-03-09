Фон дер Ляйен: ЕС по-прежнему считает США союзником, несмотря на разногласия

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о необходимости пересмотреть отношение Брюсселя к Вашингтону, как это уже было сделано в отношении Пекина, фон дер Ляйен заявила: «Определенно нет - это совершенно иные отношения, чем те, что у нас с Китаем».