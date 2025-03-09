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Фон дер Ляйен: ЕС по-прежнему считает США союзником, несмотря на разногласия

Перевод: Сергей Светлов
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Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен.
Председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Фото: Wiktor Dabkowski/ZUMA Press Wire/Scanpix

Европейский союз по-прежнему рассматривает США как союзника, несмотря на высказывания президента Дональда Трампа в адрес ЕС, заявила в воскресенье, 9 марта, председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, одновременно подчеркнув необходимость перевооружения Европы.

Отвечая на пресс-конференции на вопрос о необходимости пересмотреть отношение Брюсселя к Вашингтону, как это уже было сделано в отношении Пекина, фон дер Ляйен заявила: «Определенно нет - это совершенно иные отношения, чем те, что у нас с Китаем».

«Безусловно, США остаются союзником», - подчеркнула глава Еврокомиссии перед журналистами в Брюсселе.

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