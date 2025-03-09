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Ляэнеметс предложил коалиционному совету три темы для обсуждения

Перевод: Сергей Светлов
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Лаури Ляэнеметс.
Лаури Ляэнеметс. Фото: Sander Ilvest

Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс представил на рассмотрение коалиционного совета, заседание которого состоится в понедельник, три предложения: экономический пакет на сумму один миллиард евро, пересмотр еще не вступивших в силу налоговых изменений и более амбициозный план государственной обороны.

«На прошлой неделе партнеры по коалиции выразили обеспокоенность тем, что якобы из-за социал-демократов невозможно принимать в правительстве крупные и важные решения. Завтра днем соберется коалиционный совет, где станет ясно, сможем ли мы вместе заняться решением реальных проблем, стоящих перед Эстонией», - заявил Ляэнеметс в пресс-релизе.

«Чтобы не зацикливаться на мелочах, которые не имеют решающего значения для жизни в Эстонии, ее экономики или благополучия людей, мы подготовили три конкретных предложения для наших партнеров по правительству, направленных на оживление экономики и укрепление государственной обороны, - объяснил он. Ляэнеметс добавил, что эти идеи не новы и он уже обсуждал их с премьер-министром Кристеном Михалом (Партия реформ) еще в феврале. - Думаю, сейчас самое время обсудить их и на коалиционном уровне, как мы тогда договорились с премьер-министром».

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