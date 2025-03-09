Председатель Социал-демократической партии Лаури Ляэнеметс представил на рассмотрение коалиционного совета, заседание которого состоится в понедельник, три предложения: экономический пакет на сумму один миллиард евро, пересмотр еще не вступивших в силу налоговых изменений и более амбициозный план государственной обороны.
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Ляэнеметс предложил коалиционному совету три темы для обсуждения
«На прошлой неделе партнеры по коалиции выразили обеспокоенность тем, что якобы из-за социал-демократов невозможно принимать в правительстве крупные и важные решения. Завтра днем соберется коалиционный совет, где станет ясно, сможем ли мы вместе заняться решением реальных проблем, стоящих перед Эстонией», - заявил Ляэнеметс в пресс-релизе.