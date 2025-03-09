Lidl скоро откроет долгожданный магазин в торговом центре T1

Магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.

«Мы долго ждали, чтобы объявить дату открытия магазина Lidl в центре T1, и еще больше ждем сам этот день. Этот год стал для Lidl годом масштабной расширения, и это еще далеко не конец. С открытием магазина в T1 мы станем еще ближе к жителям центра Таллинна, которые уже давно ждали Lidl в этой части города», - отметил глава отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.

«Открытие магазина Lidl в торговом центре T1 - долгожданное событие. Это подтверждает огромный интерес посетителей центра в последние месяцы. Мы уверены, что Lidl в T1 будет тепло принят покупателями. Уникальность нового магазина заключается в его расположении - это ближайший Lidl к центру Таллинна, а также в строительном решении. Новый Lidl - первый в Эстонии, расположенный в существующем здании, что позволяет создать логичное и удобное пространство для покупателей. Я уверен, что появление Lidl положительно скажется на посещаемости T1, что принесет выгоду всем бизнесам центра», - заявил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.

По его словам, торговая зона на втором этаже, соседствующая с Lidl, также пройдет обновление. Это сделает южную сторону центра T1 еще более привлекательной как для арендаторов, так и для посетителей.