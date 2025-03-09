В четверг, 20 марта, в 8:00 в Таллинне в торговом центре T1 откроется долгожданный магазин Lidl. Это станет первым магазином Lidl Eesti, расположенным в торговом центре. Новый Lidl в T1 будет уже четвертым магазином сети, открытым в 2025 году.
Lidl скоро откроет долгожданный магазин в торговом центре T1
Магазин будет работать ежедневно с 8:00 до 22:00.
«Мы долго ждали, чтобы объявить дату открытия магазина Lidl в центре T1, и еще больше ждем сам этот день. Этот год стал для Lidl годом масштабной расширения, и это еще далеко не конец. С открытием магазина в T1 мы станем еще ближе к жителям центра Таллинна, которые уже давно ждали Lidl в этой части города», - отметил глава отдела недвижимости Lidl Eesti Яан Линнас.
«Открытие магазина Lidl в торговом центре T1 - долгожданное событие. Это подтверждает огромный интерес посетителей центра в последние месяцы. Мы уверены, что Lidl в T1 будет тепло принят покупателями. Уникальность нового магазина заключается в его расположении - это ближайший Lidl к центру Таллинна, а также в строительном решении. Новый Lidl - первый в Эстонии, расположенный в существующем здании, что позволяет создать логичное и удобное пространство для покупателей. Я уверен, что появление Lidl положительно скажется на посещаемости T1, что принесет выгоду всем бизнесам центра», - заявил исполнительный директор T1 Тармо Хыбе.
По его словам, торговая зона на втором этаже, соседствующая с Lidl, также пройдет обновление. Это сделает южную сторону центра T1 еще более привлекательной как для арендаторов, так и для посетителей.
Новый Lidl будет расположен на первом этаже центра T1 в зоне с удобным доступом. В день открытия, 20 марта, всех посетителей ждут специальные акции, сюрпризы и лотерея, организованные специально для магазина T1.
Строительством нового магазина занималась компания OÜ Tallinna Ehitustrust. В магазине будет установлено десять касс самообслуживания и четыре традиционные кассы с кассирами.
В центре T1 предусмотрено 1000 парковочных мест, из которых 152, ближайшие ко входу в Lidl, обозначены логотипами сети. Все клиенты Lidl и других магазинов центра T1 могут использовать любую парковку центра. Парковка бесплатна в течение четырех часов, и парковочные часы не требуются. В T1 также находится крупнейший в Эстонии парк зарядки электромобилей, где можно одновременно заряжать 51 автомобиль.
Selver останется в T1
Как ранее писал Postimees, в T1 будут работать два крупных продуктовых магазина - Selver и Lidl.
Центр T1 был открыт в 2018 году, и с тех пор там работает Selver.
Руководитель по коммуникациям сети Selver Марианн Ярвела в комментарии для Postimees подтвердила, что Selver не планирует покидать T1.
«В Северных странах совершенно обычная практика, когда в одном центре работают несколько продуктовых магазинов. Покупатели только выигрывают от этого, а посещаемость центра в целом увеличивается. Lidl и Selver дополняют друг друга, создавая синергию, которая выгодна обоим», - объяснила она.