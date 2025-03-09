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Марью Лауристин: «Ээсти 200» стремится обострить кризис, а не урегулировать его

Перевод: Сергей Светлов
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Эмерит-профессор Марью Лауристин.
Эмерит-профессор Марью Лауристин. Фото: Margus Ansu

Эмерит-профессор Марью Лауристин (Социал-демократическая партия) считает, что происходящее в правительстве нельзя назвать конфликтом, но в то же время там постоянно совершаются политические маневры - все в надежде на улучшение рейтингов.

По мнению Лауристин, коалиция, особенно Партия реформ, испытывает нервозность из-за низких рейтингов. «Это довольно простое средство, к которому прибегали и раньше - сделать ставку на некие изменения и надеяться, что ситуация изменится, а рейтинги пойдут вверх», - сказала она.

Лауристин отметила, что сложившаяся ситуация неоправданна, и ожидания общества очевидны: в нестабильные времена правительство и управление страной должны быть устойчивыми.

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