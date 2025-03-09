ГАЛЕРЕЯ В годовщину мартовской бомбардировки в Таллинне зажгли свечи

В полдень на кладбище Сизелинна состоялась памятная церемония у места захоронения жертв бомбардировки, где поминальную молитву провел протоиерей Александр Сарапик из Эстонской Апостольской Православной Церкви.

Также в музее Нигулисте прошел памятный концерт, в котором выступил ансамбль эстонской духовной народной музыки Linnamuusikud. С речами выступили политик и бывший депутат Европарламента Тунне Келам («Отечество») и мэр Таллинна Евгений Осиновский (Социал-демократическая партия).

После разрушения Нарвы 6 марта самая разрушительная бомбардировка Таллинна произошла 9 марта вечером и в ночь на 10 марта. Советская авиация нанесла два удара - с 19:15 до часа ночи и с трех до шести утра, сбросив на город 1725 фугасных и 1300 зажигательных бомб.

Основными целями авиаудара стали жилые районы, а не немногочисленные военные объекты, находившиеся в городе. Исторический центр Таллинна сильно пострадал. Было уничтожено здание театра «Эстония», которое считалось символом эстонской культуры - в тот вечер там как раз шла постановка, когда началась бомбардировка.

Сгорели церковь Нигулисте, здание Городского архива на улице Рюйтли и важница на Ратушной площади. В результате двух авианалетов было разрушено 1549 зданий, повреждено 3350 домов, что составляло около трети всего жилого фонда города. Около 20 000 человек остались без крова. В бомбардировке погибли 554 гражданских эстонца, 50 немецких солдат и 121 военнопленный.

В 1989 году Эстонское общество охраны памятников начало ежегодно проводить траурные мероприятия в память о жертвах бомбардировки 9 марта 1944 года. Эти мероприятия включают поминальную молитву на кладбище Сизелинна, траурную службу в музее Нигулисте и зажжение свечей на улице Харью.

Подобные удары пережили и соседи Эстонии - в феврале и марте 1944 года советская авиация безжалостно бомбила Хельсинки и другие города Финляндии.

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